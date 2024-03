«Ζημιά» για τον Ντιακαμπί: Εξάρθρωση γόνατος και μέχρι ένα χρόνο εκτός δράσης

Σε ένα συναρπαστικό ματς χθες βράδυ στο Μεστάγια, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Μερένχες να έχουν παράπονα από τον διαιτητή Χιλ Μανθάνο που δεν μέτρησε το γκολ του Μπέλινγκχαμ στην εκπνοή των καθυστερήσεων.

Ωστόσο, ο μεγάλος άτυχος της χθεσινής βραδιάς ήταν ο αμυντικός των Νυχτερίδων, ο Μούκταρ Ντιακαμπί ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο 89′ της αναμέτρησης όταν συγκρούστηκε με τον Τσουαμενί και αποχώρησε με φορείο.

Όλοι οι παίκτες που βρίσκονταν κοντά αμέσως κάλεσαν το ιατρικό τιμ, αντιλαμβανόμενοι την σοβαρότητα της κατάσταση του, ενώ αρκετοί από αυτούς ήταν σοκαρισμένοι για τον σοβαρό τραυματισμό του άσου από την Γουινέα.

Ο Ντιακαμπί μεταφέρθηκε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο πλησιέστερο ξενοδοχείο και λίγο αργότερα η Βαλένθια έκανε μια πρώτη ενημέρωση για τον ποδοσφαιριστή της. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο Ντιακαμπί υπέστη εξάρθρωση στο δεξί του γόνατο και η απουσία του από τους αγωνιιστικούς χώρους θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και τον έναν χρόνο.

Τόσο η Βαλένθια, όσο και αρκετοί ποδσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως οι Μόντριτς και Χοσέλου, έστειλαν το δίκο τους μύνημα στήριξης προς τον άτυχο Ντιακαμπί, εκφράζοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση.

This team is a FAMILY! ❤️

We are all with you. 🙏🏽

Lots of strength, @Diakhaby_5 💪🏽 pic.twitter.com/yH5x798wMa

— Valencia CF (@valenciacf_en) March 3, 2024