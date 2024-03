Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ απέτισε φόρο τιμής στον διάσημο σύντροφό της Κριστιάνο Ρονάλντο καθώς περπατούσε στην επίδειξη Vetements Womenswear Φθινόπωρο/Χειμώνας 2024-2025 στη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι την Παρασκευή.

Η 30χρονη influencer φόρεσε ένα κόκκινο σύνολο που έφερε το νούμερο 7 στο μπροστινό μέρος και το επίθετο του συντρόφου της Κριστιάνο Ρονάλντο. Εκτός από τις εντυπώσεις που έκλεψε η σύντροφός του και μητέρα των δύο από των πέντε παιδιών του, «έβγαλε» είδηση σε σχέση με το μέλλον του ποδοσφαιριστή.

Στο Παρίσι λόγω υποχρεώσεων με την Αλ Νασρ δεν ταξίδεψε ο Πορτογάλος αλλά η Τζορτζίνα στο περιθώριο της εκδήλωσης μίλησε για εκείνον και το μέλλον του. «Κριστιάνο για έναν ακόμη χρόνο, μετά τελείωσε. Ίσως δύο, δεν ξέρω» είπε η Ροντρίγκεζ και άναψε φωτιές.

🎙️ Georgina Rodriguez at Paris Fashion Week yesterday appears to confirm the end of Cristiano Ronaldo’s career is coming:

“Cristiano one more year, then it’s over. Maybe two, I don’t know.” 😢🇵🇹

(🎥 @ArobaseGiovanny) pic.twitter.com/kZUgjt9pKx

