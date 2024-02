Επική ανάρτηση από την FIBA: «Βάφτισε» Κάρι τον Τολιόπουλο (pics)

Ρεσιτάλ από τον Βασίλη Τολιόπουλο στην Ολλανδία, ρεσιτάλ και από την FIBA στα social media. Ο γκαρντ του Άρη έκανε πράγματα και θαύματα στη Χάγη και οδήγησε την Εθνική ομάδα στο 2Χ2, με την παγκόσμια ομοσπονδία να τον ντύνει Στεφ Κάρι σε ανάρτησή της.

Πρωταγωνιστής στη φωτογραφία και ο Βασίλης Σπανούλης που αποκαλύπτει το… άλλο πρόσωπο του Τολιόπουλου. Μία ανάρτηση που όπως είναι λογικό έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά και σίγουρα αποτελεί παράσημο για τον Έλληνα άσο.

Όσο για την εμφάνιση του Τολιόπουλου; Τελείωσε το ματς με 26 πόντους, (5/9 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 4/4 βολές), 8 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 27 στην αξιολόγηση.

