Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Κρόος

Σύνταξη… στην Μαδρίτη φαίνεται πως θα πάρει ο Τόνι Κρόος. Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να κρατήσει τον έμπειρο χαφ στο ρόστερ της και γι’ αυτό τον λόγο του προσφέρει επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμα μία χρονιά.

Οι Μερένχες μπορεί να έχουν προχωρήσει στην απόκτηση νεαρών μέσων στους οποίους θα στηριχθούν τα επόμενα χρόνια, ωστόσο θεωρούν ότι ο 34χρονος Γερμανός με την εμπειρία του μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ομάδα, είτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είτε στα αποδυτήρια.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Βασίλισσα, θέλει να διατηρήσει τον Κρόος για ακόμα έναν χρόνο στο έμψυχο δυναμικό της και έχει έτοιμο το νέο συμβόλαιο ανανέωσης έως το καλοκαίρι του 2025. Το μπαλάκι πέφτει φυσικά στα χέρια του Γερμανού ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία για 12 συνεχόμενη σεζόν, κάτι που επιθυμεί και ο Κάρλο Αντσελότι.

Μάλιστα, ο Ρομάνο υποστηρίζει ότι η επιστροφή του Κρόος στην εθνική Γερμανίας είναι θετικό νέο όσον αφορά το μέλλον του Γερμανού και στην ισπανική πρωτεύουσα. Να θυμίσουμε ότι το τρέχον συμβόλαιό του λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι.

⚪️ Real Madrid keep hoping for Toni Kroos to stay and continue for one more season, as their formal contract proposal has been already prepared.

It’s up to Toni but his return to German national team for the Euros is considered a positive signal. pic.twitter.com/OnFg3GxthE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2024