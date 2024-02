Πυροτεχνήματα στις 3 το πρωί έξω από το ξενοδοχείο του Ολυμπιακού (vid)

Πάρτι με… πυροτεχνήματα έστησαν έξω από το ξενοδοχείο του Ολυμπιακού στη Βουδαπέστη τα ξημερώματα οι οπαδοί της Φερεντσβάρος θέλοντας έτσι να στείλουν… μήνυμα στους ερυθρόλευκους εν όψει της αποψινής αναμέτρησης στο Groupama Arena.

Οι Μαγυάροι βλέπετε όπου βρεθούν και όπου σταθούν μιλούν για… κολασμένη ατμόσφαιρα στην ρεβάνς του 1-0 στο γήπεδο της Φερεντσβάρος και έτσι θέλησαν από τις 3 το πρωί να «φτιάξουν κλίμα». Οπαδοί της Φερεντσβάρος ξεσήκωσαν την περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει ο Ολυμπιακός θέλοντας να ξυπνήσουν τους παίκτες και να μην τους αφήσουν να ξεκουραστούν.

Το ίδιο είχαν κάνει και στο πρόσφατο παρελθόν και οπαδοί της Αιντχόφεν, στην ρεβάνς του 4-2 στον Πειραιά. Τότε ο Ολυμπιακός με το γκολ του Χασάν είχε διαμορφώσει το τελικό 2-1 και είχε πάρει την πρόκριση στους «16» του Γιουρόπα. Ευκαιρία να συνεχίσει την παράδοση…

22.02.2024, Ferencvaros🇭🇺 good morning to Olympiakos🇬🇷 players at 03.00 am https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/nQ2APwhapZ

