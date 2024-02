Καστρίτης: «Έχουμε περάσει πολλά φέτος συγχαρητήρια στα παιδιά»

Ο Γιάννης Καστρίτης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για την σπουδαία νίκη του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό και έδωσε το σύνθημα για το προσεχές παιχνίδι με την Τρέντο.

Ο τεχνικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης συνεχάρη τους παίκτες του για την εμφάνισή τους στο ΟΑΚΑ.

Παράλληλα, ο Γιάννης Καστρίτης έδωσε το σύνθημα της νίκης ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με την Τρέντο.

Όσα είπε ο Καστρίτης στην ΕΡΤ:

«Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να μοιράσουμε τον χρόνο. Είχαμε πολλές απουσίες και ήταν προτεραιότητα για εμάς να προστατεύσουμε παίκτες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήρθαμε εδώ για να μην παίξουμε στο 100%. Εμείς δεν μπορούμε να χαρούμε γιατί έχουμε μπροστά μας την Τρέντο. Είναι μία σημαντική νίκη για τη βαθμολογία και πόσο μάλλον όταν είναι στην έδρα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είχε πολλά προβλήματα, όπως κι εμείς. Ας είμαστε ρεαλιστές, αυτή είναι αλήθεια. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά».

Αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε:

«Τεράστια νίκη της ομάδας μας, μετά από μια τεράστια προσπάθεια των παιδιών μας. Σημαντικό αποτέλεσμα για την οικονομία του πρωταθλήματος, αλλά και γιατί επετεύχθη στην έδρα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είχε σημαντικές απουσίες σήμερα. Ήταν εμφανές ότι δεν έπαιξε με την ενέργεια που συνηθιζουν να παίζουν. Και εμείς είχαμε να διαχειριστούμε πολλά τον τελευταίο μήνα. Μποχωρίδης, Κατσίβελης και τώρα πια Γκάλινατ. Εξαιτίας των συνεχόμενων παιχνιδιών, χρησιμοποιήσαμε παιδιά όπως ο Ρόνι Χάρελ και ο Βασίλης Τολιόπουλος, για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα απ’ ότι έπρεπε. Σήμερα ήταν ζητούμενο ενόψει Τρέντο και ΠΑΟΚ, να δημιουργήσουμε συνθήκες στο rotation ώστε να προστατεύσουμε τους παίκτες μας».

Στη συνέχεια υπογράμμισε: «Είδαμε τα χαρακτηριστικά που αντικατοπτρίζουν τον φετινό Άρη… Τα παιδιά έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Βάλαμε κάποια μεγάλα σουτ και αφού έφτασε έτσι το παιχνίδι, ήταν όλα ανοιχτά. Καλώς ή κακώς, δεν πρέπει να χαρούμε πάρα πολύ. Έχουμε κρίσιμο παιχνίδι σε δύο μέρες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σωματικά και ψυχικά. Καλή συνέχεια στον Παναθηναϊκό. Μακάρι όλοι οι παίκτες όλων των ομάδων να είναι υγιείς σύντομα».

Για το γεγονός ότι ο Άρης πήρε διπλό στο ΟΑΚΑ μετά το 1997: «Χαίρομαι για τα παιδιά. Είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες. Έχουν περάσει πολλά φέτος και δεν έχουν σταματήσει ούτε μια μέρα. Οι κόποι τους ανταμείβονται και είναι ευχάριστο. Γνωρίζετε ότι εμείς οι προπονητές είμαστε ιδιαίτερο. Δεν θα το χαρώ όσο θα έπρεπε. Σκεφτόμαστε την Τρέντο».

Για το τι λέει στους παίκτες του και τους το μεταδίδει ως… πείσμα: «Δε νομίζω πως είναι προσωπικό. Είμαστε μια διοίκηση, ένα σταφ μαζί, χρόνια. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα για όλο τον Σύλλογο και τον οργανισμό. Έχουμε εξαιρετικούς χαρακτήρες on και off the court. Όταν έρχονται και τα αποτελέσματα, αυτό λειτουργεί, το ευχαριστιέται και ο κόσμος. Γεμίζει το γήπεδο, μας ευχαριστεί αυτό. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δίνουμε το 100%, τόσο σε προπόνηση, όσο και σε αγώνες. Αυτός είναι ο τρόπος να τα προσεγγίζουμε».

Για το αν φοβάται ότι σήμερα η ομάδα ξόδεψε αρκετή ενέργεια: «Από 4 Οκτώβρη ως και σήμερα, αυτό είναι το πρόγραμμα μας. Τετάρτη-Σάββατο. Δεν μας φοβίζει. Μας προβληματίζει η διαχείριση γενικά. Από τους χρόνους μας, έχει εξαιρειτκή διαχείριση. Παίζουμε μπάσκετ, κάνουμε αυτό που μας ευχαριστεί. Πρέπει να παίξουμε και πάλι μπάσκετ την Τετάρτη, μπροστά στον κόσμο μας… πρέπει να κερδίσουμε τη κούραση και να αφήσουμε την καρδιά μας».