Γιατί θα πετάξουν σήμερα μαχητικά αεροσκάφη πάνω από την Αθήνα

Τους ήχους μαχητικών αεροσκαφών θα ακούσουν το πρωί της Τετάρτης οι κάτοικοι αρκετών περιοχών της Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό, μαχητικά αεροσκάφη θα πραγματοποιήσουν διελεύσεις άνωθεν περιοχών του λεκανοπεδίου, με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας να σπεύδει να ενημερώσει, προκειμένου να μην υπάρξει ανησυχία.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΓΕΑ, οι διελεύσεις μαχητικών θα γίνουν στο πλαίσιο της τελετής της παράδοσης – παραλαβής των καθηκόντων του νέου αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Ποιος είναι ο Δημοσθένης Γρηγοριάδης

Ο αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης που μέχρι πρότινος ήταν διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) είναι ο νέος αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση του εφοδιαστικού συστήματος της Πολεμικής Αεροπορίας, με σκοπό τη διατήρηση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων της.

Επιπλέον είναι υπεύθυνος για την επιχειρησιακή λειτουργία των αεροσκαφών και ελικοπτέρων ειδικών αποστολών και κοινής ωφέλειας (Πυροσβεστικά, Έρευνας & Διάσωσης και Αεροδιακομιδών).

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1983 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1987.

Είναι απόφοιτος της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, του Σχολείου Θαλάσσιας Επιβίωσης, του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους, του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου, της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας Κατωτέρων, του Σεμιναρίου Δοκιμαστών Αέρος, του Σεμιναρίου Επίβλεψης Πτήσεων, του Σχολείου Εκπαιδευτών Πτήσεων F-16, του Σεμιναρίου Διοικητών-Υποδιοικητών Μονάδων, του NATO Staff Officers, του NATO Joint Aviation EW School, του Defense Language Institute, του Arms Control Implementation (Daytone Treaty) Course, του OSCE Inspector/Escont Course, του Lantirn training/ IP Upgrade USAF Flight Training.

Επίσης, έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο του ΕΚΠΑ «Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο», σεμινάριο του ΝΑΤΟ Defence College «Generals, Flag and Ambassadors», σεμινάριο του EKΠΑ «EU Policies Towards East Mediterranean Sea: Energy and Security», σεμινάριο του Φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV Hellas (TÜV Nord Group) «Risk and Crisis Leadership Meeting». Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.

Έχει συμπληρώσει πάνω από 4.000 ώρες πτήσης και έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-2,T-33, T-41, F-5A/B και F-16C/D.