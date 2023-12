Αυστραλία: Καρτ ποστάλ έφτασε στον προορισμό του 42 χρόνια μετά – Άγνωστη η τύχη του παραλήπτη

Μια καρτ ποστάλ από την Αυστραλία έφτασε στην πόλη Κεντ της Αγγλίας, 42 χρόνια μετά την αποστολή της.

Η κάρτα είχε ταχυδρομηθεί από το Σίδνεϊ στις 27 Αυγούστου 1981.

Η Samantha Williams, η σημερινή ένοικος του σπιτιού στην οδό Elm Grove, δήλωσε ότι η καρτ ποστάλ ήταν «ένα μυστήριο».

«Θα θέλαμε πολύ να βρούμε τον άνθρωπο στον οποίο απευθύνεται και να του τη δώσουμε», είπε. «Ήταν προφανώς καλοί φίλοι και μπορεί να σημαίνει πολλά γι’ αυτόν».

Η καρτ ποστάλ απευθύνεται στον Steve Padgett και φέρει ένα χειρόγραφο μήνυμα από τον «Gerry».

Η Williams είπε ότι ένα από τα παιδιά της νόμιζε αρχικά ότι ήταν χριστουγεννιάτικη κάρτα.

