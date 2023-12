Χαμός στην κλήρωση του Euro – Σέξι ήχος, αμήχανα χαμόγελα και… γλέντι στο twitter (vids)

Η κλήρωση της τελικής φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος έγινε σήμερα το απόγευμα στη Γερμανία και πιο συγκεκριμένα στο Αμβούργο, με τις ομάδες που θα δώσουν το παρών στην σπουδαία διοργάνωση να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους.

Σε ότι αφορά την Εθνική μας, αν η ομάδα μας καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για την τελικά φάση του Euro 2024, θα κοντραριστεί με Τουρκία, Πορτογαλία και Τσεχία.

Ένας όμιλος που δεν το λες και… εύκολο.

Ωστόσο το γεγονός που σίγουρα έκανε πάταγο στη διάρκεια της κλήρωσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, δεν ήταν οι όμιλοι που σχηματίστηκαν ούτε κάποια δήλωση επίσημου αξιωματούχου.

Σέξι ήχος και αμήχανα χαμόγελα

Κατά την διάρκεια λοιπόν της διαδικασίας και με την αίθουσα γεμάτη κόσμο, ακούγονταν σέξι ήχοι που παρέπεμπαν σε ταινία πορνό.

Someone is playing sex noises at the Euro 2024 draw😭😭😭😭😭 #EURO2024 pic.twitter.com/f7hzqT1kSF — Ryy (@AFC_Ryy) December 2, 2023

NO WAY THEY PLAYED THE MOANING SOUND IN BACKGROUND 😭😭😭😭😭😭 #EURO2024 pic.twitter.com/AootiUCtHI — 𝟓. (@MadridClout) December 2, 2023

Αυτό άλλωστε κατάλαβαν όλοι όσοι βρίσκονταν στον χώρο και μάλιστα χρειάστηκε και μια παρέμβαση από τον παρουσιαστή της κλήρωσης (όπως φαίνεται στο βίντεο), σε μια προσπάθεια να μπει stop στους ήχους.

«Ακούγονται κάποιοι ήχοι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί» ειπώθηκε σχετικά από τον παρουσιαστή της εκδήλωσης.

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» την αμηχανία πολλών καλεσμένων οι οποίοι έδειχναν να αιφνιδιάζονται ακούγοντας τους σχετικούς ήχους, αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η αρχική αμηχανία έδωσε τη θέση της σε χαμόγελα.

«Τρελό» γλέντι στο Χ (πρώην twitter)

Τα όσα επακολούθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είχαν προηγούμενο καθώς στήθηκε ένα τρελό «γλέντι» με φιλάθλους να σχολιάζουν τους σχετικούς ήχους που ακούστηκαν στην διάρκεια της κλήρωσης.

Τα βιντεάκια ανέβαιναν το ένα πίσω απ’ το άλλο και η αλήθεια είναι ότι το γέλιο έπεσε… σύννεφο.

WHAT WERE THOSE LOUD S€X NOISES HEARD DURING THE #EURO2024 DRAWS? 😭😂 pic.twitter.com/wDT7fTe86O — Chidera🤍 (@MorningStarRMA) December 2, 2023

Κι όσο για εκείνους που έκαναν την κλήρωση; Όπως μπορείτε να δείτε υπήρξαν απορίες.

Οι διοργανωτές της κλήρωσης είναι σε αναζήτηση του λάθους που προκάλεσε το… μπέρδεμα, δίνοντας μια σέξι διάσταση στην κλήρωση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2024.