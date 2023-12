Η ιστορία του οροθετικού εφήβου Ryan White και η «δημόσια μάχη ενάντια στο φόβο και το μίσος»

Aπό το 1988, η 1η Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του ΗΙV. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, εκείνη την εποχή, η ιστορία του Ryan White είχε διαδοθεί σε όλη την Αμερική, αν όχι σε όλο τον κόσμο.

Ένας έφηβος με αιμορροφιλία που κόλλησε τον ιό HIV μέσω μολυσμένων προϊόντων αίματος, ο White, έγινε γνωστός το 1985, όταν του απαγορεύτηκε η φοίτηση στο γυμνάσιο της Ιντιάνα, επειδή είχε AIDS. Ο White διέφερε σημαντικά από τους στιγματισμένους πληθυσμούς που συνδέονται περισσότερο με το AIDS: τους άνδρες που έκαναν σεξ με άνδρες και τα άτομα που έκαναν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Ως αποτέλεσμα, αγκαλιάστηκε ευρέως, αντί να αποφεύγεται όπως συνέβαινε με άλλα οροθετικά άτομα. Η «δημοτικότητα» του εκτοξεύτηκε τα επόμενα πέντε χρόνια, καθώς διεξήγαγε μια γενναία «δημόσια μάχη ενάντια στο φόβο και το μίσος», όπως το χαρακτήρισε το NBC Nightly News το 1990.

From today’s March and Rally to Fight against HIV stigma and intersectional discrimination.

A gentle reminder that we need to END discrimination NOW to end HIV transmission!#UequalsU #fightingstigma #fightHIVstigma pic.twitter.com/elqyqr0Njs

— Edu Peres (@eduardocperes) March 18, 2023