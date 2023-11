Ο γύρος του κόσμου: 3ετής κρουαζιέρα ακυρώθηκε και οι επιβάτες δεν έχουν πού να πάνε

Τους υποσχέθηκαν ένα τριετές ταξίδι σε 140 χώρες, αλλά το όνειρό τους κατέληξε εφιάλτης αφού η εταιρεία κρουαζιέρας Life at Sea ενημέρωσε πρόσφατα τους πελάτες που είχαν αγοράσει εισιτήριο ότι το ταξίδι τους ακυρώνεται.

Η Life at Sea Cruises εδώ και μήνες δέχεται κρατήσεις, για την προσφορά που ανακοίνωσε τον Μάρτιο μέσω της ιστοσελίδας της. Το μήνυμα με τίτλο «Cruise the World» ακόμα και τώρα αναφέρει: «Επιβιβαστείτε σε μια πρώτη στο είδος της 3ετή παγκόσμια κρουαζιέρα με το υπέροχα ανανεωμένο MV Lara».

«Η πρώτη παγκόσμια κρουαζιέρα σε λογικές τιμές, all-inclusive» συνεχίζει το μήνυμα, «που ξεκινάει από μόλις 77.026 δολάρια ετησίως και θα καλύψει πάνω από 130.000 μίλια σε 140 χώρες», ενώ υπόσχεται επισκέψεις στο Σινικό Τείχος, στις Πυραμίδες της Γκίζας, στο Μάτσου Πίτσου και στο Ταζ Μαχάλ.

Οι επιβάτες – ή κάτοικοι, όπως τους αποκαλούσε η εταιρεία – θα απολάμβαναν ποικίλλες ανέσεις συμπεριλαμβανομένου ενός νοσοκομείου και ενός γιατρού επί του πλοίου.

Ορισμένοι από αυτούς που έκλεισαν τις 111 καμπίνες που πουλήθηκαν βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη αναχώρησης, αφού έφτασαν εκεί νωρίτερα από την προκαθορισμένη ημερομηνία του ταξιδιού. Άλλοι λένε ότι δεν έχουν πού να πάνε, αφού πούλησαν ή νοίκιασαν τα σπίτια τους εν όψει του τριετούς ταξιδιού, καθώς και τα περισσότερα υπάρχοντά τους.

Η εταιρεία υποσχέθηκε στους πελάτες να επιστρέψει τα χρήματα σε μηνιαίες δόσεις μέχρι τον Φεβρουάριο, ανέφερε το CNN. Το δημοσίευμα επικαλέστηκε αρκετούς επιβάτες, τους οποίους δεν κατονόμασε, που δήλωσαν τρομερά απογοητευμένοι καθώς είχαν προγραμματίσει τη ζωή τους επάνω σε ένα κρουαζιερόπλοιο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η πρώην αεροσυνοδός Meredith Shay περίμενε με ανυπομονησία το ταξίδι μετά τη συνταξιοδότησή της. «Πώς αισθάνθηκα; Συντετριμμένη, απογοητευμένη, λυπημένη. Μάζεψα τα πράγματά μου, τα έβαλα σε αποθήκη» δήλωσε σε συνέντευξή της στην εκπομπή Good Morning America του ABC.

Σε αναζήτηση πλοίου

Το ταξίδι επρόκειτο να ξεκινήσει ήδη την 1η Νοεμβρίου, ενώ το πλοίο, του οποίου το αρχικό όνομα ήταν AIDAaura, αποκτήθηκε στα μέσα Νοεμβρίου από την Celestyal Cruises και όχι από τη Life at Sea, αναφέρουν οι New York Times. Την επομένη της εν λόγω πώλησης, η Life at Sea ανακοίνωσε ότι ακυρώνει το ταξίδι.

Η Miray Cruises, η μητρική εταιρεία, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να αντέξει τα 40-50 εκατομμύρια δολάρια που ζητούνταν για το πλοίο και δήλωσε ότι οι επενδυτές είχαν αποχωρήσει λόγω των ταραχών στη Μέση Ανατολή, ανέφερε το CNN.

The dream of traveling the world is over for passengers who signed up for Life at Sea Cruises’ three-year voyage. The company wasn’t able to buy a ship and will be refunding those who signed up for cruises costing up to hundreds of thousands of dollars. https://t.co/VHF6waLdrM pic.twitter.com/IHieHGclIA

— ABC7 News (@abc7newsbayarea) November 27, 2023