Γάζα: Συνεχίζονται οι παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας, ανησυχία για επανέναρξη του πολέμου

Με την ισραηλινή αεροπορία να στέλνει αεροσκάφη κατά παράβαση της συμφωνίας από την πρώτη κιόλας μέρα άρχισαν να φαίνονται τα μαύρα σύννεφα στην πολυπόθητη και εύθραυστη εκεχειρία.

Με το Ισραήλ να έχει απευθύνει σε όλους τους τόνους πως αμέσως μετά το τέλος της ανθρωπιστικής παύσης, θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις, είναι φανερό πως δεν πρόκειται να αποφευχθεί η έναρξη του πολέμου.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IOF) έβαλαν τα άρματα μάχης τους να ανοίξουν πυρ προς τον καταυλισμό προσφύγων αλ-Σάτι στη βόρεια Γάζα, καθώς και προς τη συνοικία Σέιχ Ραντουάν στην πόλη της Γάζας, καθώς ισραηλινά αεροσκάφη ακούγονταν από πάνω.

«Οι δυνάμεις μας απάντησαν στην παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός στη βόρεια Γάζα», δήλωσε ο Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπος τύπου της Χαμάς για να συνεχίσει. «Καλούμε τους διαμεσολαβητές να υποχρεώσουν τους κατακτητές να τηρήσουν όλους τους όρους της κατάπαυσης του πυρός».

Ο Ισραηλινός στρατός, από την άλλη πλευρά, ανέφερε ότι κάποιοι από τους στρατιώτες της τραυματίστηκαν εκρήξεις αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών στη βόρεια Γάζα, παραδεχόμενος ουσιαστικά ότι έκαναν κινήθηκαν σε θέσεις στην περιοχή εν μέσω κατάπαυσης του πυρός. Την ίδια στιγμή κατηγόρησε την Χαμάς πως αυτή έσπασε την εκεχειρία.

Over the last hour, 3 explosive devices were detonated adjacent to IDF troops in 2 different locations in northern Gaza, violating the framework of the operational pause.

In one of the locations, terrorists also opened fire at the troops, who responded with fire. A number of…

— Israel Defense Forces (@IDF) November 28, 2023