Ένας παλιός ελβετικός κινηματογράφος πορνό του 1951 «μετατρέπεται» σε χώρος τέχνης

Έργα των καλλιτεχνών Tony Oursler, Nan Goldin και Andres Serrano θα παρουσιαστούν σε έναν πρώην κινηματογράφο πορνό στα τέλη του μήνα σε μια ομαδική έκθεση με τίτλο Splendid: An Art Exhibition (29 Νοεμβρίου-28 Ιανουαρίου). Η έκθεση, που θα πραγματοποιηθεί στο πρώην Cinéma Splendid, διοργανώθηκε από τον Olivier Varenne, καλλιτεχνικό σύμβουλο με έδρα τη Γενεύη και καλλιτεχνικό διευθυντή του Μουσείου Παλαιάς και Νέας Τέχνης (MONA) που βρίσκεται στην Τασμανία.

Ο κινηματογράφος διέθετε δύο αίθουσες κλασικού κινηματογράφου, μια βιντεοθήκη και καμπίνες για «μοναχικές και συμβατικές απολαύσεις»

Σε μια ανακοίνωση του πρότζεκτ αναφέρεται ότι «οι διοργανωτές είμαστε πολύ χαρούμενοι που αναγγέλλουμε την κατάληψη του cult underground κινηματογράφου Cinéma Splendid στη Γενεύη, αντικαθιστώντας τις προβολές πορνό του διαβόητου παρελθόντος του με μια σύγχρονη έκθεση που θέτει ερωτήματα για το σεξ, τα σώματα και την ανθρώπινη υπόσταση».

«Θάλαμος βίντεο»

Το Cinéma Splendid, ο τελευταίος κινηματογράφος για ενήλικες στη Γενεύη, άνοιξε για πρώτη φορά το 1951 – και εκείνη την εποχή επικεντρώθηκε στις γερμανόφωνες ταινίες. Από τη δεκαετία του 1970 και μετά πρόβαλλε ερωτικές ταινίες και ανακαινίστηκε το 1988 -με την προσθήκη ενός «θαλάμου βίντεο». Ο κινηματογράφος διέθετε δύο αίθουσες κλασικού κινηματογράφου, μια βιντεοθήκη και καμπίνες για «μοναχικές και συμβατικές απολαύσεις», συμπληρώνεται στην ανακοίνωση του εγχειρήματος.

Η Goldin θα παρουσιάσει μια σειρά από έργα, μεταξύ των οποίων το έντυπο C performing as Madonna, Bangkok (1992) και το Showtime, Bangkok / New York, 1992 – 1995 (2019), ενώ το Piss Satan (Immersions)(1998) του Serrano είναι επίσης στο πρόγραμμα. Η Γιαπωνέζα καλλιτέχνης Chiharu Shiota δημιούργησε για την έκθεση ένα site-specific έργο: μια εγκατάσταση κατασκευασμένη από δέρμα αγελάδας με τίτλο Out of My Body (2023).

Μια νύχτα στη Γενεύη, ένας νεαρός πρόσφυγας από τη Συρία κινδυνεύει και καταφεύγει σε έναν κινηματογράφο πορνό, το Splendid

Ο Varenne λέει στην εφημερίδα The Art Newspaper: «Νομίζω ότι είναι απαραίτητο για όλους μας να θυμόμαστε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Αυτοί οι καλλιτέχνες κάνουν ακριβώς αυτό: από το ενστικτώδες έργο του Chiharu -που δημιουργήθηκε για τον χώρο- μέχρι την ανθρώπινη αδυναμία που αποτυπώνει η Goldin και την υπέροχη ποίηση του ηχητικού έργου της Susanna Fritscher [Flügel Klingen], [και] με τον Andrea Serrano να προσδίδει λίγη από τη σατανική αίγλη».

Στην ερώτηση αν τα έργα είναι προς πώληση, ο Varenne λέει: «Τα έργα είναι προς πώληση, χωρίς όμως να διαφημίζονται. Δεν αποτελούν εμπορική προσφορά, αλλά είναι προς πώληση, ναι».

«Splendid»

Προς τιμήν του ιστορικού κινηματογράφου, είχε δημιουργηθεί μάλιστα, η ταινία μικρού μήκους «Splendid» ( 2015).

Υπόθεση: Μια νύχτα στη Γενεύη, ένας νεαρός πρόσφυγας από τη Συρία κινδυνεύει και καταφεύγει σε έναν κινηματογράφο πορνό, το Splendid. Εκεί, συναντά μια Ιρανή που επίσης έχει βρει καταφύγιο εκεί εδώ και πολύ καιρό, ζώντας απομακρυσμένη από τον κόσμο.

*Με πληροφορίες από Art Newspaper | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Tαινία «Splendid» (2015)