5 + 1 fun facts που δεν ξέρεις για την Black Friday

Εδώ και αρκετές ημέρες έχει ξεκινήσει η γιορτή των προσφορών με αποκορύφωμα τη μέρα αυτή καθαυτή, τη μία και μοναδική Black Friday, που είναι η τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου. Το καταναλωτικό αυτό αμερικανοφερμένο έθιμο, έχει αγκαλιαστεί τα τελευταία χρόνια και από τους Έλληνες που όπου δουν χαρά, πάνε πρώτοι να σύρουν τον χορό. Έναν χορό που στο τέλος θα έχει πράγματα και υπηρεσίες σε τιμές που τις περίμεναν όλον τον χρόνο.

Οι περισσότεροι εξ ημών, αυτό που γνωρίζουμε για αυτήν την ημέρα είναι ότι ακολουθεί την Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαινιάζει την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων αγορών στη χώρα τους. Αυτό λοιπόν μετράει πάνω από 60 χρόνια στο Αμέρικα, σε εμάς ήρθε πριν λίγα χρόνια με συνεχή όμως αυξανόμενη επιτυχία και προσέλευση, είτε φυσική, είτε διαδικτυακή.

Όλοι έχουμε δει σκηνές απείρου κάλλους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με ουρές ανθρώπων να βρίσκονται μέσα στο κρύο έξω από τα καταστήματα, από το προηγούμενο βράδυ, με πλήθος ανθρώπων να ξεχύνεται κυριολεκτικά στα μαγαζιά και να παίρνει στο χέρι πραγματικά ό,τι βρει. Βέβαια, οι προσφορές εκεί ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις του τρελαμένου πλήθους, φτάνουν το 90%+. Η δικιά μας αγορά δεν παίζει μπάλα σε τέτοιο επίπεδο αλλά η ποικιλία και η ποσότητα των προϊόντων που θα συναντήσεις με 40-50% είναι τουλάχιστον ικανοποιητική.

Για να δούμε λοιπόν τα 5 + 1 fun facts που πιθανόν να αγνοείς.

1. Η πρώτη Μαύρη Παρασκευή είχε χρώμα χρυσού με αξία… κάρβουνου

Λοιπόν, ως όρο «Μαύρη Παρασκευή» τον συναντάμε για πρώτη φορά στις 24 Σεπτεμβρίου του 1869, λόγω μίας δραματικής πτώσης των τιμών της αγοράς. Ο λόγος ήταν δύο κερδοσκόποι, οι Τζέιμς Φισκ και Τζέι Γκουλντ, που επιχείρησαν να χειραγωγήσουν την αγορά χρυσού. Ωστόσο, η κυβέρνηση φρόντισε και ενίσχυσε την αγορά με χρυσό, με αποτέλεσμα να πέσουν οι τιμές και πολλοί επενδυτές να χάσουν ακόμα και την περιουσία τους.

2. Ο προκάτοχος της Black Friday ήταν οι παρελάσεις του Άγιου Βασίλη.

Όλο αυτό το πάρτι προσφορών, είχε και τα τελετουργικά του στις ΗΠΑ, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άγιο Βασίλη. Πριν λοιπόν η Black Friday γίνει το εναρκτήριο των Χριστουγέννων, υπήρχε η παρέλαση του Αγίου. Συγκεκριμένα, η πρώτη «παρέλαση του Άγιου Βασίλη» πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1905 στον Καναδά, όπου η εμφάνισή του στο τέλος της παρέλασης, ήταν ένα σήμα για την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου. Μετά, το 1924 ακολούθησε η παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών του πολυκαταστήματος Macy (από το 1858 με συνεχή λειτουργία μέχρι και σήμερα), που υπήρξε η αρχή ώστε πλήθος καταστημάτων στη συνέχεια να πραγματοποιούν παρόμοιες παρελάσεις.

3. Τελικά, γιατί «Μαύρη»;

Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την προέλευση της ονομασίας, που μεταξύ μας, δεν υποδηλώνει στα ελληνικά κάτι χαρούμενο. Η πιο διαδεδομένη υποστηρίζει ότι η χρήση του όρου (με εμπορική σημασία) προέρχεται από τη Φιλαδέλφεια, καθότι την ημέρα, μετά την ημέρα των Ευχαριστιών, στο μακρινό 1961, γινόταν ένας χαμός στους δρόμους από κίνηση, κάτι που ενοχλούσε τα μέγιστα τους πεζούς αλλά όχι τους μαγαζάτορες! Αρκετά χρόνια αργότερα και με τη φράση να παίζει κανονικά στην αγορά, ειπώθηκε ότι αυτό το «μαύρο» σηματοδοτεί την αλλαγή όπου το λιανεμπόριο περνάει σε κερδοφορία, δηλαδή από το «κόκκινο» (in the red) στο «μαύρο» (in the black).

4. Πήγαν από Μαύρη να την κάνουν Μεγάλη αλλά δεν έπιασε…

Διαβάζουμε λοιπόν ότι η μία εφημερίδα κάπου στα 1961 προσπάθησε να τη μετονομάσει σε «Μεγάλη Παρασκευή», αλλά όπως γνωρίζουμε όλοι, αυτό δεν έμεινε για πολύ. Ως εθνικός όρος βέβαια στην Αμερική, επίσημα αναφέρεται τη δεκαετία του 1990.

5. Είναι η Black Friday, η πιο εμπορική μέρα του χρόνου;

Υπάρχουν διάφοροι περίοδοι μέσα στον χρόνο που οι τιμές και οι προσφορές παίρνουν φωτιά. Ποια ημέρα τελικά σκοράρει πιο υψηλά από όλες στην κατανάλωση; Στην Αμερική μέχρι και το 2001, η ημέρα αυτή ήταν το Σάββατο πριν από τα Χριστούγεννα. Από τότε όμως, η νικήτρια ημέρα αγορών του χρόνου, είναι η Black Friday!

Και το +1 fun fact που έχει όλο το fun!

Μία έρευνα στην Αμερική, για λογαριασμό του site RetailMeNot, που έγινε σε πλήθος αγοραστών της Black Friday, έδειξε ότι τουλάχιστον το 12% πήγαν στα καταστήματα εκείνη την ημέρα να ψωνίσουν ολίγον μεθυσμένοι. Μην είναι ο ενθουσιασμός της απόκτησης μίας τηλεόρασης XXL για ατελείωτο binge-watching; Μην είναι η αρχή των Χριστουγέννων που είναι η μεγαλύτερη γιορτή χαράς στην Αμερική; Ε, όλα αυτά δημιουργούν μία διάθεση για πολλά τσιν τσιν.