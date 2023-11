Το debate για την προσθετική μύτη του Μπράντλεϊ Κούπερ στην ταινία «Maestro»

Πιανίστας, συνθέτης, συγγραφέας, μαέστρος, δημιουργός των μελωδιών του West Side Story. Ο Λέοναρντ Μπερνστάιν ήταν όλα αυτά και πολλά άλλα. Το ταλέντο του και το μέγεθος του έργου του ήταν τέτοιο που τώρα, σχεδόν 25 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Μπράντλεϊ Κούπερ αποφάσισε να μεταφέρει τη ζωή του στην οθόνη.

Είναι παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και πρωταγωνιστής της βιογραφικής ταινίας Maestro, η οποία θα κάνει πρεμιέρα σε διάφορα κινηματογραφικά φεστιβάλ τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Νοέμβριο και, από τον Δεκέμβριο, θα είναι διαθέσιμη στο Netflix.

Πρόκειται αφενός για την αναπαράσταση της εβραϊκής κουλτούρας, αλλά και για ηθοποιούς που αναλαμβάνουν ρόλους που δεν ταιριάζουν με την ταυτότητά τους

Η μύτη του Μπερνστάιν

Σχετικά πρόσφατα, μετά από μήνες αναμονής, κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας. Η διάρκειά του, που ξεπερνά το ένα λεπτό, προκάλεσε θύελλα επικρίσεων. Κι αυτό γιατί πέρα από τον Λέοναρντ Μπερνστάιν, τον οποίο υποδύεται ο Μπράντλεϊ Κούπερ, και τη σύζυγό του, Φελίσια Μοντεαλέγκρε, την οποία υποδύεται η Κάρεϊ Μάλιγκαν, ο πρωταγωνιστής του τρέιλερ έχει έναν εκπληκτικό καλεσμένο: Τη μύτη του Μπερνστάιν.

Γεννημένος στη Μασαχουσέτη από Ουκρανούς μετανάστες, ο Λέοναρντ Μπερνστάιν ήταν Εβραίος. Και, στο τρέιλερ της ταινίας Maestro, η κληρονομιά του γίνεται σαφής μέσω των χαρακτηριστικών του. Ως δημιουργός της ταινίας, ο Κούπερ – ένας μη-Εβραίος ιρλανδικής και ιταλικής καταγωγής – αποφάσισε να δώσει στον χαρακτήρα του τη χαρακτηριστική μύτη του συνθέτη. Είναι ελαφρώς φαρδύτερη και μεγαλύτερη από τη δική του, γεγονός που κατέστη δυνατό με πρόθεση. Αυτό έχει προκαλέσει δυσφορία και κριτική.

Για παράδειγμα, ο Daniel Fienberg – ένας από τους κριτικούς κινηματογράφου του The Hollywood Reporter – χαρακτήρισε την πρόθεση «προβληματική» στο Twitter. Η συζήτηση για τη μύτη έχει γεμίσει σελίδες εφημερίδων και ώρες τηλεοπτικής συζήτησης σε αμερικανικά talk shows. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατακραυγής, αρκετές και μεγάλες εβραϊκές οργανώσεις έχουν έρθει να υπερασπιστούν τον Κούπερ.

Δείτε το νέο τρέιλερ της ταινίας Maestro

«Ο πατέρας μας θα ήταν εντάξει με αυτό»

Προτού οι ομάδες αυτές προβούν σε δηλώσεις, μίλησαν οι συγγενείς του Μπερνστάιν – υποστήριξαν και αυτοί τη δημιουργική απόφαση του Κούπερ: «Ραγίζει η καρδιά μας όταν βλέπουμε πώς παραποιούνται οι προσπάθειες του Μπράντλεϊ Κούπερ. Τυχαίνει να είναι αλήθεια ότι ο Λέοναρντ Μπερνστάιν είχε μια ωραία, μεγάλη μύτη. Ο Μπράντλεϊ επέλεξε να χρησιμοποιήσει μακιγιάζ για να ενισχύσει την ομοιότητά του, και είμαστε απολύτως εντάξει με αυτό. Είμαστε επίσης σίγουροι ότι και ο πατέρας μας θα ήταν εντάξει με αυτό», επιβεβαίωσαν οι Τζέιμι, Αλεξάντερ και Νίνα Μπέρνσταϊν, οι οποίοι εξήγησαν ότι ο ηθοποιός και ο σκηνοθέτης τους συμπεριέλαβαν «σε όλα τα βήματα» της δημιουργίας της ταινίας. «Τα έντονα παράπονα για το θέμα αυτό μας φαίνονται, πάνω απ’ όλα, ως ανειλικρινείς προσπάθειες να υποβαθμίσουν ένα επιτυχημένο άτομο – μια πρακτική που παρατηρήσαμε να διαπράττεται πολύ συχνά στον πατέρα μας».

Η Anti-Defamation League (ADL) – μια ισχυρή αμερικανική εβραϊκή ένωση που δραστηριοποιείται για περισσότερο από έναν αιώνα – εξέδωσε μια σύντομη δήλωση στο Variety σχετικά με το θέμα: «Σε όλη την ιστορία, οι Εβραίοι έχουν συχνά απεικονιστεί σε αντισημιτικές ταινίες και στην προπαγάνδα με μεγάλες μύτες. Αυτή η ταινία -που είναι ένα πορτρέτο του θρυλικού σκηνοθέτη Λέοναρντ Μπερνστάιν- δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά». Με άλλα λόγια, η ADL υποστηρίζει τον χαρακτηρισμό του Μπερνστάιν με αυτόν τον τρόπο.

Η μύτη, βέβαια, υπερβαίνει την ίδια τη μύτη

Πρόκειται αφενός για την αναπαράσταση της εβραϊκής κουλτούρας, αλλά και για ηθοποιούς που αναλαμβάνουν ρόλους που δεν ταιριάζουν με την ταυτότητά τους. Η Βρετανίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια Tracy-Ann Obermann – μια Εβραία γυναίκα – επέκρινε τον Κούπερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (έκτοτε έχει διαγράψει την ανάρτηση), γράφοντας ότι το γεγονός ότι ο ηθοποιός έβαλε προσθετική μύτη ήταν «ισοδύναμο με το να βάψει κάποιος το πρόσωπό του μαύρο ή κίτρινο», αναφερόμενη σε πρακτικές που εφαρμόζονταν επί δεκαετίες για την απεικόνιση χαρακτήρων αφρικανικής ή ασιατικής καταγωγής. «Αν ο Μπράντλεϊ Κούπερ δεν μπορεί να κάνει το ρόλο μόνο με την υποκριτική του, τότε μην τον διαλέξετε – πάρτε έναν Εβραίο ηθοποιό» είπε.

Η Obermann ίσως δεν έλαβε υπόψη του ότι ο Κούπερ – ως σεναριογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης του Maestro – έκανε το κάστινγκ μόνος του. Ωστόσο, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι, πριν από μια δεκαετία, όταν ο Κούπερ έπαιξε στο The Elephant Man στο Μπρόντγουεϊ, δεν φορούσε προβοσκίδα.

Πέρυσι, σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Τομ Χανκς δήλωσε ότι, σήμερα, δεν θα έπαιζε τον ρόλο του ομοφυλόφιλου ασθενή του AIDS Άντριου Μπέκετ, τον οποίο ενσάρκωσε στην ταινία Philadelphia του 1993 – μια ερμηνεία που του χάρισε το πρώτο του Όσκαρ

Οι Εβραίοι πρέπει να παίζουν τους Εβραίους;

Αυτή η γραμμή κριτικής έχει απευθυνθεί και σε άλλους ηθοποιούς τους τελευταίους μήνες. Ο Σίλιαν Μέρφι – Ιρλανδός και καθολικός – έχει επικριθεί επειδή μπήκε στο πετσί του πυρηνικού φυσικού Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, ενός Εβραίου, στην ομώνυμη ταινία.

Ένας σχολιαστής της εφημερίδας The Jewish Chronicle έγραψε μια μεροληπτική : «Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει, από ορισμένους από τους αφηγητές μας σήμερα, μια κόπωση, νομίζω μια βαρεμάρα, με τους Εβραίους και τον παράξενο αδιάκοπο τρόπο με τον οποίο η δυτική ιστορία, συχνά προς κακή τους τύχη, τους έχει τοποθετήσει στο κέντρο του εαυτού της. Αυτή η πλήξη είναι που οδηγεί στη διαγραφή των Εβραίων, και αυτή η διαγραφή διπλασιάζεται με την αυτάρεσκη τοποθέτηση μη Εβραίων ως αυτών των μεγάλων και περίπλοκων εβραϊκών μορφών της ιστορίας».

Η κριτική εντάθηκε επίσης επειδή την πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Γκόλντα Μέιρ, υποδύθηκε η μη εβραία Βρετανίδα ηθοποιός, Έλεν Μίρεν, στην πρόσφατη βιογραφική ταινία, Golda.

Το ζήτημα του ποιος θα παίξει ποιον ρόλο είναι ένα μακροχρόνιο ζήτημα

Πίσω στο 2015, υπήρχαν διαφωνίες επειδή ο Eddie Redmayne έπαιξε το ρόλο της τρανσέξουαλ Lili Elbe στο The Danish Girl. Το 2016, η Σκάρλετ Γιόχανσον δέχτηκε έντονη κριτική επειδή υποδύθηκε έναν ιαπωνικό χαρακτήρα στη μεταφορά του μάνγκα, The Ghost in the Shell. Το 2018, όταν υπέγραψε για να υποδυθεί έναν τρανς χαρακτήρα στην ταινία Rub & Tug, η κατακραυγή ήταν τόσο έντονη που τελικά απέρριψε τον ρόλο. Δύο χρόνια αργότερα, η Halle Berry αποφάσισε επίσης να πει όχι σε μια άλλη ταινία, στην οποία θα υποδυόταν μια τρανς: «Καταλαβαίνω ότι δεν έπρεπε να είχα σκεφτεί αυτόν τον χαρακτήρα και ότι η κοινότητα των τρανσέξουαλ πρέπει αναμφισβήτητα να έχει την ευκαιρία να πει τις δικές της ιστορίες» δήλωσε.

Πέρυσι, σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Τομ Χανκς δήλωσε ότι, σήμερα, δεν θα έπαιζε τον ρόλο του ομοφυλόφιλου ασθενή του AIDS Άντριου Μπέκετ, τον οποίο ενσάρκωσε στην ταινία Philadelphia του 1993 – μια ερμηνεία που του χάρισε το πρώτο του Όσκαρ.

Τα ερωτήματα της φυλής, του φύλου, ακόμη και της εθνικότητας έχουν τεθεί εδώ και καιρό στο τραπέζι του κινηματογράφου. Ωστόσο, το ζήτημα της θρησκείας δεν ήταν. Μέχρι τώρα. Μια μύτη εμφανίστηκε στη σκηνή για να αλλάξει τη συζήτηση.

*Με στοιχεία από elpais.com