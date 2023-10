Ιαπωνία: Τέσσερις εργαζόμενοι στη Φουκουσίμα ήρθαν σε επαφή με νερό μολυσμένο με ραδιενέργεια

Τέσσερις εργάτες που δούλευαν στο εργοτάξιο κατεδάφισης του κατεστραμμένου πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου Φουκουσίμα Νταϊίτσι (βορειοανατολική Ιαπωνία) ήρθαν σε επαφή με νερό μολυσμένο με ραδιενεργές ουσίες κι οι δυο από αυτούς εισήχθησαν σε νοσοκομείο προληπτικά, ανέφερε αξιωματούχος σήμερα.

Συνολικά πέντε εργάτες καθάριζαν σωληνώσεις του συστήματος φιλτραρίσματος ALPS –που χρησιμοποιείται για την απορρύπανση υδάτων που χρησιμοποιούνταν όταν έγινε η καταστροφή της 11ης Μαρτίου 2011–, όταν εύκαμπτος σωλήνας βγήκε από τη θέση του, πιτσιλίζοντας τους δύο, εξήγησε εκπρόσωπος της εταιρείας TEPCO.

Άλλοι δύο εργαζόμενοι μολύνθηκαν καθώς καθάριζαν τις ζημιές, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το επίπεδο ραδιενέργειας στους δυο άνδρες που εισήχθησαν σε νοσοκομείο ήταν πάνω από το όριο που θεωρείται αβλαβές. Ο ένας διαπιστώθηκε πως έχει μολυνθεί από 6,6 μιλισιβέρτ (mSv) ακτινοβολίας βήτα, ενώ το όριο ασφαλείας είναι τα 5 mSv.

Η πιθανότητα οι δυο εργαζόμενοι να υποστούν εγκαύματα εξαιτίας της έκθεσής τους στη ραδιενέργεια χαρακτηρίστηκε πολύ μικρή από γιατρό, σύμφωνα με την TEPCO.

«Μας ενημέρωσαν πως η κατάσταση των δυο εργατών που νοσηλεύονται είναι σταθερή», είπε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας πως «θα παραμείνουν στο νοσοκομείο για περίπου δυο εβδομάδες για να υποβληθούν σε επαναληπτικές εξετάσεις».

Η εταιρεία μελετά τις συνθήκες του ατυχήματος προκειμένου να λάβει μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί τέτοιο συμβάν, πρόσθεσε.

Η TEPCO άρχισε στα τέλη Αυγούστου τη διαδικασία απόρριψης στον Ειρηνικό Ωκεανό, έπειτα από επεξεργασία τους και διάλυσή τους σε θαλασσινό νερό, ποσότητες νερού που είχαν χρησιμοποιηθεί για να ψυχθούν οι αντιδραστήρες του Φουκουσίμα Νταϊίτσι, που υπέστησαν τήξη πυρήνα μετά τον σεισμό 9,1 βαθμών και το γιγαντιαίο τσουνάμι του 2011.

Η δεύτερη φάση της απόρριψης, που γίνεται σταδιακά και αναμένεται να διαρκέσει ως τις αρχές των χρόνων του 2050 με βάση το τρέχον χρονοδιάγραμμα, ολοκληρώθηκε αυτή την εβδομάδα.

Η διαδικασία έχει εξασφαλίσει πράσινο φως από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και το Τόκιο διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

