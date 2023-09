Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο δισεκατομυριούχος, Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, που ταύτισε την επιχειρηματική του πορεία με τα διάσημα Harrods του Λονδίνου.

Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, ήταν Αιγύπτιος επιχειρηματίας, ο οποίος κατοικούσε και δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στο Ηνωμένο Βασίλειο από τα μέσα της δεκαετίας του 1960.

Τα επιχειρηματικά του συμφέροντα περιλάμβαναν την ιδιοκτησία του ξενοδοχείου Ritz Paris και παλαιότερα των Harrods, καθώς και της ποδοσφαιρικής ομάδας Φούλαμ, την οποία κατάφερε να φτάσει μέχρι την Premier League. Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ πούλησε το διάσημο πολυκατάστημα στην Qatar Holdings τον Μάιο του 2010, ενώ τρία χρόνια αργότερα, πούλησε και την Φούλαμ στον Αμερικανό επιχειρηματία Σαχίντ Καν.

Για το 2023, η περιουσία του εκτιμάται σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, κατατάσσοντας τον πλούτο του στο νούμερο 1.493 στον κόσμο.

Today marks the death of Egyptian Businessman Mohamed Al Fayed. He was the father of Dodi Fayed; who was Princess Diana’s lover before her death. Al Fayed had businesses in the UK including owning Harrod’s & Fulham Football Club. He moved from Alexandria to UK in mid-1960s pic.twitter.com/i6TpvnhH3u

