Η αποστολή υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη (MANUL) εξέφρασε χθες Πέμπτη την «ανησυχία» της για τις απαγωγές, τις συλλήψεις και τις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις πολιτών και δημοσίων μορφών, συμπεριλαμβανομένου πρώην υπουργού, προειδοποιώντας εναντίον της πρόκλησης κλίματος φόβου και έντασης.

Η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών είναι «βαθιά ανήσυχη για τις συνεχιζόμενες απαγωγές, αυθαίρετες συλλήψεις και εξαφανίσεις πολιτών και δημόσιων προσωπικοτήτων από διάφορα όργανα [σ.σ. των δυνάμεων] ασφαλείας στη Λιβύη», αναφέρει ανακοίνωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες.

Ο Φάρατζ Αμπντεραμάν Μπουμτάρι (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από libya-businessnews.com), πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης εθνικής εθνότητας (2018), «συνελήφθη την Τετάρτη κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Μιτίγκα [της Τρίπολης] και οδηγήθηκε σε άγνωστη τοποθεσία», σημειώνει η MANUL.

