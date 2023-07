Εντός της ημέρας αναμένονται απαντήσεις για τα αίτια θανάτου των δύο 18χρονων συμμαθητών από την Ιρλανδία στην Ίο. Οι έφηβοι πέθαναν ξαφνικά το περασμένο Σάββατο ενώ γιόρταζαν την αποφοίτησή τους στο ελληνικό νησί, μαζί με δεκάδες άλλους συμμαθητές τους.

Η νεκροψία που θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά θα είναι κομβική, την ώρα που η ελληνική αστυνομία θα ξεκινήσει έρευνα για τα ποτά που ήπιαν τα δύο παιδιά. Σύμφωνα με την DailyMail, η οποία παρουσιάζει δηλώσεις της εκπροσώπου της αστυνομίας, Κωνσταντίας Δημογλίδου, η ΕΛΑΣ θα εξετάσει αν τα ποτά που είχαν καταναλώσει τα παιδιά πριν το τραγικό περιστατικό ήταν νοθευμένα.

Ο Andrew O’Donnell πιστεύεται ότι έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του ενώ περπατούσε προς το ξενοδοχείο του, κατά μήκος ενός δρόμου με απότομους βράχους, τα ξημερώματα της Κυριακής. Όταν βρέθηκε το πτώμα του, ο φίλος του Max Wall κατέρρευσε από το σοκ χάνοντας τη ζωή του.

«Ενώ τα τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι του υποδηλώνουν με την πρώτη ματιά ότι ξέφυγε από την πορεία του, σκοντάφτοντας, διερευνούμε και την εγκληματική αμέλεια», είπε στη βρετανική εφημερίδα η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

«Τα ποτά που κατανάλωσε εκείνος (Andrew) και οι συμμαθητές του μπορεί να είχαν παραποιηθεί, οδηγώντας τον στην κατάσταση που βρισκόταν όταν έφυγε από το μπαρ για να επιστρέψει στο ξενοδοχείο του», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.

Greek police are investigating if drinks of two Irish schoolboys who died separately on Greek party island were ‘tampered with’ https://t.co/Z73e5YIgd0 pic.twitter.com/5ingYNeM0g

Στην Ίο βρίσκονται και δύο ερευνητές από την ιρλανδική αστυνομία που θα βοηθήσουν και στην επικοινωνία με τους ιρλανδούς αξιωματούχους και συγγενείς.

Στο νότιο Δουβλίνο οι κάτοικοι είναι σε «σοκ και απόγνωση», όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο διευθυντής του Κολλεγίου, όπου φοιτούσαν οι 18χρονοι. «Οι νεκροτομές θα δείξουν τα ακριβή αίτια θανάτου», είπε χαρακτηριστικά.

Στο σχολείο τους έχουν ανοιχτεί δύο βιβλία συλλυπητηρίων, ενώ οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες. Παράλληλα, προγραμματίζονται λειτουργίες στη μνήμη των δύο παιδιών.

Our doors and our hearts are open

Thank you to all who formed a Guard Of Honour as Andrew and Max left IOS for Athens this morning.

Fr Paddy Moran CSSp and Tom Kelleher will officiate at services here today and tomorrow at 12 noon and 6pm

All welcome pic.twitter.com/0euUgtfucG

— St Michael’s College Union (@StMichaelsColl1) July 4, 2023