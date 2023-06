Την ανακοίνωση έκανε η Αμερικανική Ακτοφυλακή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Λιμενικό Σώμα το μη επανδρωμένο όχημα του Horizon Arctic (απομακρυσμένο όχημα) βρήκε συντρίμμια στον πυθμένα της θάλασσας κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Ειδικοί που βρίσκονται στην περιοχή αξιολογούν την ενημέρωση των αμερικανικών αρχών.

H Αμερικανική ακτοφυλακή θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις 23.00 ώρα Ελλάδος.

Θα μιλήσουν ο αντιναύαρχος John Mauger, ο διοικητής της ακτοφυλακής και ο λοχαγός συντονιστής των επιχειρήσεων στην περιοχή Jamie Frederick.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023