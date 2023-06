Οι κυβερνήσεις της Κούβας και του Ιράν εξέφρασαν χθες Πέμπτη τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις τους για ν’ αντιμετωπίσουν την «επιθετική πολιτική» των ΗΠΑ, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης στην Αβάνα του ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος ολοκλήρωσε στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση την περιοδεία του στη Λατινική Αμερική.

Ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, που υποδέχθηκε τον ιρανό ομόλογό του στο Παλάτι της Επανάστασης (φωτογραφία, επάνω, από το AP/Ismael Francisco), τόνισε πως επιθυμία του είναι η συμμαχία με την Τεχεράνη να επιτρέψει ν’ «αντιμετωπίσουμε μαζί την επιθετική πολιτική της αυτοκρατορίας», αναφερόμενος στην Ουάσιγκτον.

Ιράν και Κούβα πρέπει «ν’ αντιμετωπίσουν, προβάλλοντας ακατάσβεστη αντίσταση, τις κυρώσεις, τις πιέσεις, τις απειλές, τα εμπάργκο και την αδιαφορία του γιάνκικου ιμπεριαλισμού και των συμμάχων του», συνέχισε ο κ. Ντίας-Κανέλ.

«Οι συνθήκες και οι περιστάσεις στις οποίες βρίσκονται η Κούβα και το Ιράν έχουν πολλά κοινά», πλειοδότησε ο ιρανός πρόεδρος, τονίζοντας πως οι δύο χώρες «έχουν τη βούληση να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία τους», σύμφωνα με την επίσημη μετάφραση της τοποθέτησής του.

Ayatollah Dr Seyyed Ebrahim Raisi, who has travelled to Cuba at the official invitation of Mr Miguel Díaz-Canel, arrived at Havana’s José Martí International Airport on Wednesday evening local time, and was welcomed by the Cuban Foreign Minister. pic.twitter.com/yAmCxS97SO

— Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) June 15, 2023