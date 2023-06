Ανάρτηση για το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο έκανε ο Άντονι Μπλίνκεν, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο κ. Μπλίνκεν τονίζει ότι: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν τη βαθιά μας θλίψη για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών κοντά στην Πύλο, στην Ελλάδα, από το χθεσινό ναυάγιο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ασφαλή, ομαλή και ανθρώπινη μετανάστευση».

The United States expresses our deep sadness at the tragic loss of life near Pylos, Greece from yesterday’s shipwreck. We will continue to work for safe, orderly, and humane migration.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 15, 2023