Η παράκτια πόλη Ako, της Ιαπωνίας έχει εγκαταστήσει μηχανήματα αυτόματης πώλησης που θα ξεκλειδώνουν σε περίπτωση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών, μοιράζοντας δωρεάν τρόφιμα και προμήθειες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εγκατέστησε δύο τέτοια μηχανήματα στην πόλη, στα τέλη Μαρτίου, με σκοπό να δοκιμάσει τη λειτουργία τους.

Τα μηχανήματα κανονικά πωλούν σνακ και ποτά, αλλά μπορούν να διανέμουν αντικείμενα δωρεάν όταν ένας μεγάλος σεισμός ή τυφώνας χτυπήσει την πόλη.

Σύμφωνα με το insider.com, τα αυτόματα μηχανήματα εκτός από τα περίπου 300 αναψυκτικά και τα 150 είδη τροφίμων έκτακτης ανάγκης, περιλαμβάνουν επίσης είδη υγιεινής έκτακτης ανάγκης, όπως φορητές τουαλέτες και μάσκες.

Τα μηχανήματα θα ξεκλειδώνουν μόνο όταν θα εκδίδεται εντολή εκκένωσης στην πόλη, λόγω υψηλού κινδύνου σεισμού ή σφοδρής βροχόπτωσης.

Το πρόγραμμα μηχανών αυτόματης πώλησης έκτακτης ανάγκης είναι μια συνεργασία μεταξύ του δήμου και της φαρμακευτικής εταιρείας Earth Corp. με έδρα το Τόκιο, η οποία διαθέτει εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής στην πόλη Ako.

Σημειώνεται πως η Ιαπωνία είναι μία από τις πιο σεισμογενής χώρες του πλανήτη. Πιο πρόσφατα, στις 26 Μαΐου, ένας σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε ανατολικά του Τόκιο, σύμφωνα με το Reuters.

Οι αυτόματοι πωλητές είναι συνηθισμένοι στην Ιαπωνία και εμφανίζονται σχεδόν σε κάθε δρόμο που πωλούν μια μεγάλη γκάμα ειδών μερικά τόσο ασυνήθιστα όσο το κρέας αρκούδας ή φάλαινας.

Japan has extended its natural disaster preparations to vending machines, which will offer free food and drink in the event of a major earthquake or typhoon in the city of Ako.👇👍 https://t.co/05IiojV6W5

— Maz and Kate (@Guerilla_baby) June 3, 2023