Οι αρχές της καναδικής επαρχίας της Νέας Σκοτίας ζήτησαν χθες Τετάρτη τη βοήθεια του στρατού και των ΗΠΑ για ν’ αντιμετωπιστούν μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στο ανατολικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης αυτής που απειλεί τη Χάλιφαξ, όπου χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

«Ανευ προηγουμένου»

«Βρισκόμαστε σε κρίση στην επαρχία και θέλουμε, έχουμε ανάγκη και θα δεχτούμε κάθε βοήθεια που μπορούμε να λάβουμε», συνόψισε ο Τιμ Χιούστον, πρωθυπουργός της επαρχίας στις καναδικές ακτές στον Ατλαντικό, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Αυτές οι πυρκαγιές είναι άνευ προηγουμένου», πρόσθεσε.

14,000 evacuated, #StateOfEmergency declared as historic #wildfire burns on near Halifax, Nova Scotia. As the climate crises increases so it the intensity and frequency of these horrific events. How many more historics before we #ActOnClimate ?#climate #energy #renewables pic.twitter.com/o6uKUUTXu5 — Mike Hudema (@MikeHudema) May 31, 2023

Στην Οτάβα, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό χαρακτήρισε «σπαρακτική» την κατάσταση, υποσχέθηκε κινητοποίηση και διαβεβαίωσε πως βρίσκεται στον δρόμο βοήθεια.

Οι πυρκαγιές ακολουθούν εκείνες που σάρωσαν τον Μάιο την επαρχία Αλμπέρτα (δυτικά), απανθρακώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων.

Communications Nova Scotia shared video on May 31 from the Shelburne County wildfire. The fire was still out of control covering 17,186 hectares earlier in the day. The change in size from the previous day reflected more precise measurement, DNRR said. pic.twitter.com/8nyoBAOIVP — Tina Comeau (@TinaComeaunews) May 31, 2023

«Ο κόσμος είναι κουρασμένος, απελπισμένος και φοβισμένος», τόνισε ο Μάικ Σάβατζ, ο δήμαρχος της Χάλιφαξ, πρωτεύουσας της επαρχίας.

Εκτός ελέγχου

Πάνω από 16.000 κάτοικοι βορειοανατολικών τομέων της πόλης ήδη απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

Χθες Τετάρτη, στη Νέα Σκοτία μαίνονταν 14 δασικές πυρκαγιές, τρεις εκ των οποίων χαρακτηρίζονταν εκτός ελέγχου. Κάπου 200 σπίτια και άλλα κτίρια καταστράφηκαν, πάντως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι τώρα.

14 active fires are scorching parts of Nova Scotia, Canada and its largest city Halifax is under siege with more than 16,000 residents being evacuated. The smoke and haze are now impacting the air quality of major U.S. cities across the Northeast.@annenbcnews reports. pic.twitter.com/2EAOr9ZVfx — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) June 1, 2023

Επιπλέον οχήματα με εκτοξευτήρες νερού, πυροσβέστες από τις ΗΠΑ και πάνω από δέκα πυροσβεστικά αεροσκάφη στάλθηκαν ήδη στην περιοχή, ενώ η ακτοφυλακή συμμετέχει επίσης στις προσπάθειες για να σβηστούν οι φλόγες.

Massive Fire in #Halifax #NovaScotia Over 18000 people evacuated so far. My prayers go out to all first responders fighting and those affected. The fire started yesterday and rages on today. All we can hope for is that the sky opens up and the rain helps put out this #fire. pic.twitter.com/SIoVNLk016 — ⚡️CRYPTO SAN さん⚡️ (@NFTcaper) May 29, 2023

Ο καπνός από τις πυρκαγιές που ρημάζουν την επαρχία εδώ και τρεις ημέρες κατηφόρισε στις ακτές των ΗΠΑ στον Ατλαντικό: καταγράφεται κατακόρυφη αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πολιτεία Νιου Τζέρζι και κατά τόπους στην Πενσιλβάνια.

Μην «πετάτε γόπες»

Προχθές Τρίτη το βράδυ, ο πρωθυπουργός της Νέας Σκοτίας απαγόρευσε κάθε δραστηριότητα στα δάση της επαρχίας, ακόμη και τους περιπάτους.

🚨#BREAKING: Multiple Homes have been Engulfed in Flames as Major Wildfire Forces Urgent Evacuations ⁰⁰📌#NovaScotia | #Canada Currently, multiple emergency response teams are actively battling a substantial wildfire that has emerged in the Tantallon neighborhood of Halifax,… pic.twitter.com/ygRo6JGF1b — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 28, 2023

«Σταματήστε να βάζετε φωτιές. Σταματήστε να πετάτε γόπες τσιγάρων από τα παράθυρα των αυτοκινήτων σας. Κόφτε το. Οι πόροι μας έχουν υπερεκταθεί αυτή τη στιγμή για ν’ αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί ήδη», είπε, υπογραμμίζοντας πως αναφέρθηκαν στις αρχές πάνω από δώδεκα περιπτώσεις που κάτοικοι έβαλαν παράνομα φωτιά μόνο αυτή την εβδομάδα.