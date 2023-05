Η ομάδα Ultima Generazione, η οποία βρίσκεται πίσω από την επίθεση που σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, είπε στο CNN πως «Δεν ήμασταν εμείς».



Σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα «La Repubblica», ο Μαουρίτσιο Βέσκο, στέλεχος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος δήλωσε ότι οι πρώτες αναλύσεις έδειξαν ότι η πράσινη «κηλίδα» προκλήθηκε πιθανότατα από την απελευθέρωση της φλουορεσκεΐνης, μιας αβλαβούς χρωστικής ουσίας που χρησιμοποιείται συνήθως για την παρακολούθηση της ροής του νερού.

Αν και η ουσία αυτή δεν είναι ασυνήθιστη, ο Βέσκο υποστήριξε ότι η συνήθης δόση είναι μία κουταλιά της σούπας από αυτή την ουσία – ωστόσο το μέγεθος της πράσινης «κηλίδας» υποδηλώνει ότι στα νερά του Μεγάλου Καναλιού υπάρχει τουλάχιστον 1 κιλό φλουορεσκεΐνης, αναφέρει το BBC.

Police in Venice have launched an investigation into the source of a phosphorescent green liquid patch that has appeared in the city’s famed Grand Canal.

The patch was reported by residents.

Read full story: https://t.co/sWMOYCIiNg pic.twitter.com/on5RKxMUZq

— Sky News (@SkyNews) May 28, 2023