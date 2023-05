Η Ρωσία δεν θα κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με στρατιωτικά μέσα, τόνισε εκ νέου σήμερα, Πέμπτη, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, ο στρατηγός Μαρκ Μίλι. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι θεωρεί απίθανο να καταφέρει το Κίεβο να εκδιώξει γρήγορα τις ρωσικές δυνάμεις από το ουκρανικό έδαφος.

«Αυτός ο πόλεμος δεν θα κερδηθεί με στρατιωτικά μέσα από τη Ρωσία» είπε και προσέθεσε ότι οι αρχικοί στόχοι της Μόσχας, που περιελάμβαναν την ανατροπή της ουκρανικής κυβέρνησης, «δεν είναι εφικτοί με στρατιωτικά μέσα, δεν πρόκειται να υλοποιηθούν».

Ωστόσο, η ανάπτυξη εκατοντάδων χιλιάδων Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία καθιστά απίθανο το ενδεχόμενο να επιτευχθεί «στο εγγύς μέλλον» ο στόχος του Κιέβου για απελευθέρωση όλων των κατεχόμενων εδαφών, συμπλήρωσε ο Μίλι.

«Αυτό σημαίνει ότι οι συγκρούσεις θα συνεχιστούν, θα είναι αιματηρές και σφοδρές. Και κάποια στιγμή οι δύο πλευρές είτε θα διαπραγματευτούν μια συμφωνία είτε θα βάλουν ένα τέλος στις εχθροπραξίες» εκτίμησε.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν δήλωσε σήμερα ότι η εκτιμώμενη αξία της στρατιωτικής βοήθειας της Δύσης προς την Ουκρανία ανέρχεται μέχρι στιγμής σε περίπου 65 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι Ουκρανοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό για επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, υπενθυμίζει ο στρατηγός Μαρκ Μίλι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει εδώ και καιρό από την Ουκρανία να μην χρησιμοποιεί αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό για να εξαπολύσει επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, τόνισε σήμερα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς ότι ουκρανοί σαμποτέρ που εισέβαλαν πρόσφατα στην περιοχή του Μπέλγκοροντ επέβαιναν σε αμερικανικά θωρακισμένα οχήματα.

Σε εικόνες που δείχνουν κατεστραμμένα οχήματα, τις οποίες έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, διακρίνονται αμερικανικά οχήματα Humvee.

Ο στρατηγός Μαρκ Μίλι δήλωσε ότι το επιτελείο του εξετάζει οπτικό υλικό με τα οχήματα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν σε επίθεση στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. «Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα επί του παρόντος – και έχω δει το ίδιο βίντεο – εάν πρόκειται για αμερικανικό εξοπλισμό ή όχι, ποια ήταν η φύση της επίθεσης, ποιος έκανε τι σε ποιον», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο. «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε ζητήσει από τους Ουκρανούς να μην χρησιμοποιούν αμερικανικό εξοπλισμό σε επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος» συμπλήρωσε.

