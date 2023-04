Τη χορήγηση άδειας εξαγωγής του κακόβουλου λογισμικού Pretador επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε διαφορετική γραμμή από αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου που είχε αποφύγει να απαντήσει ευθέως στο ερώτημα που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας μάλιστα την αξιωματική Αντιπολίτευση για συνωμοσιολογία και ασυγχώρητη ελαφρότητα σε σοβαρότατα διεθνή ζητήματα.

Μιλώντας στον Realfm, ο αναπληρωτής υπουργός ομολόγησε ότι «η άδεια εξαγωγής που δόθηκε στο Predator και στο Σουδάν δεν έχει καμία σχέση με τον εμφύλιο. Ο εμφύλιος δεν προκλήθηκε απ’ αυτό».

Σε διευκρινιστική ερώτηση που του έγινε, για το εάν πράγματι δόθηκε άδεια εξαγωγής του Predator στο Σουδάν, ο κ. Βαρβιτσιώτης, μετά από μικρή παύση, διευκρινίζει ότι «φαίνεται να έχει υπάρξει εξαγωγή στο Σουδάν» από την ενημέρωση που έχει και «απ’ ό,τι είναι σε γνώση μου από τον Τύπο…», καθώς δεν είναι ο αρμόδιος να υπογράψει τέτοιες άδειες.

Η παραδοχή αυτή Βαρβιτσιώτη πυροδότησε σφοδρή επίθεση από τον ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί ευθέως τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για ψέματα, και την κυβέρνηση για έμμεση εμπλοκή της χώρας στον εμφύλιο του Σουδάν και επαναφέρει το κρίσιμο ζήτημα της στάσης της κυβέρνησης σε ότι αφορά τη διαλεύκανση της υπόθεσης των υποκλοπών.

In a radio broadcast today, Minister of 🇪🇺 Affairs of the 🇬🇷 Republic states that a license had been granted to export #Predator spyware to #Sudan«.@GreeceMFA #υποκλοπές #predatorgate #EU #Μητσοτάκης @YSmyrlis @SophieintVeld #RSF pic.twitter.com/lxfIDTblZ6

— Chaca-Khan (@chacakhan) April 19, 2023