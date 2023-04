Απόρρητα πολεμικά έγγραφα που περιγράφουν λεπτομερώς τα μυστικά σχέδια των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση του ουκρανικού στρατού ενόψει μιας σχεδιαζόμενης επίθεσης κατά της Ρωσίας αναρτήθηκαν αυτή την εβδομάδα σε κανάλια κοινωνικής δικτύωσης

Σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, μία δόση εγγράφων που διέρρευσαν και περιέγραφαν λεπτομερώς τα σχέδια για την εαρινή στρατιωτική επίθεση της Ουκρανίας κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ήδη από τον Μάρτιο. Η παρτίδα περιλαμβάνει περισσότερες σελίδες από όσες ήταν αρχικά γνωστές και περιγράφει επίσης ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με άλλα παγκόσμια hotspots.

Τα έγγραφα που αφορούν την Ουκρανία, τα οποία φωτογραφήθηκαν και διανεμήθηκαν σε μυριάδες ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφουν τα πάντα, από την ετοιμότητα και τις δυνατότητες εκπαίδευσης της Ουκρανίας μέχρι τον αριθμό των νεκρών στο πεδίο της μάχης. Χρονολογούνται από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τα τέλη Μαρτίου – περίπου την ίδια εποχή που ανώτεροι Αμερικανοί στρατηγοί φιλοξένησαν τον ουκρανικό στρατό σε αμερικανική βάση στη Γερμανία για να παίξουν το παιχνίδι πολέμου της εαρινής επιχείρησης.

Το υλικό που κυκλοφόρησε στις αρχές Μαρτίου ανέβηκε σε ένα Discord, μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων. Φαίνεται να είναι φωτογραφίες εκτυπώσεων διαφανειών που διπλώθηκαν και στη συνέχεια εξομαλύνθηκαν ξανά. Έκτοτε έχουν αναρτηθεί σε άλλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter και το Telegram. Δεν είναι σαφές ποιος απέκτησε αρχικά τα έγγραφα, ποιος τα διέρρευσε και σε ποιο βαθμό έχουν τροποποιηθεί. Είναι επίσης πιθανό να υπάρχει μια ακόμη παλαιότερη έκδοση.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, στον οποίο παραχωρήθηκε ανωνυμία για να συζητήσει ένα ευαίσθητο θέμα πληροφοριών, δήλωσε ότι η ομάδα του προέδρου Τζο Μπάιντεν «ανησυχεί» για τη μεγάλη διαρροή εγγράφων. «Αυτό θα μπορούσε να είναι μια ρωσική επιχείρηση παραπληροφόρησης», συνέχισε ο αξιωματούχος, επικαλούμενος τις παραποιήσεις στα έγγραφα. «Η Ρωσία έχει ιστορικό χειραγώγησης πληροφοριών για σκοπούς παραπληροφόρησης». Ο αξιωματούχος δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες για το πότε η διοίκηση έλαβε για πρώτη φορά γνώση της διαρροής.

Υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των εγγράφων που αναρτήθηκαν τον Μάρτιο και εκείνων που κυκλοφόρησαν αυτόν τον μήνα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η προηγούμενη δόση θα μπορούσε να είναι οι αρχικές εκδόσεις – ή τουλάχιστον πιο κοντά σε αυτές.

Η διαρροή είναι μια από τις πιο υψηλού προφίλ παραβιάσεις των στρατιωτικών πληροφοριών μετά τη ρωσική εισβολή του 2022 και έρχεται σε μια εποχή που η Ουκρανία ετοιμάζεται να ξεκινήσει την εαρινή επίθεση. Τα έγγραφα «αντιπροσωπεύουν μια σημαντική παραβίαση της ασφάλειας, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υποστήριξη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία», δήλωσε ο Mick Mulroy, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας και αξιωματικός της CIA.

Κατά την εξέταση της παρτίδας των εγγράφων που κυκλοφόρησαν στο Discord και εκείνων που εμφανίστηκαν τον Απρίλιο σε ιστότοπους όπως το Telegram, το Twitter και το 4chan, το POLITICO διαπίστωσε ότι τουλάχιστον ένα τμήμα είχε αλλάξει – ο αριθμός των νεκρών. Ο αριθμός των Ουκρανών νεκρών είναι σημαντικά υψηλότερος στην μεταγενέστερη έκδοση. Ωστόσο, υπάρχουν παρατυπίες τόσο στην έκδοση του Μαρτίου όσο και στην έκδοση του Απριλίου. Δεν είναι όλα τα έγγραφα χρονολογημένα. Ένα από αυτά έχει ημερομηνία μόλις 23 Μαρτίου – περίπου 20 ημέρες αφότου κάποιος τα δημοσίευσε στο Discord. Σε άλλες σελίδες λείπουν οι δείκτες ασφαλείας και τα τμήματα έχουν αντικατασταθεί από λευκό χώρο.

Τα έγγραφα, τα οποία είναι τουλάχιστον πέντε εβδομάδων, έχουν περιορισμένη αξία για τη Μόσχα, καθώς δείχνουν τη σύγκρουση ως στιγμιότυπο στο χρόνο. Παρόλα αυτά, μπορεί να βοηθήσουν τους Ρώσους σχεδιαστές των μυστικών υπηρεσιών με τον καθορισμό του αναμενόμενου ρυθμού καύσης των ουκρανικών προμηθειών, δήλωσε ο δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος.

Το υπουργείο Άμυνας ερευνά τη διαρροή, την οποία ανέφεραν πρώτοι οι New York Times, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Πεντάγωνο. «Γνωρίζουμε τις αναφορές για τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το υπουργείο εξετάζει το θέμα», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Σαμπρίνα Σινγκ. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών και το Γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Οι πρώτες αντιδράσεις από το Καπιτώλιο ήταν έντονες. «Θα απέλυα οποιονδήποτε διαρρέει χωρίς εξουσιοδότηση όταν εντοπιστεί», δήλωσε ο βουλευτής Don Bacon (R-Neb.), στενός σύμμαχος του προέδρου Kevin McCarthy και μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Με προβληματίζει η πιθανή διαρροή και η πιθανή παραπληροφόρηση που σχετίζονται με τα έγγραφα», δήλωσε ο βουλευτής Τζέισον Κρόου (D-Colo.), μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Ανυπομονώ να ακούσω από το Υπουργείο Άμυνας τα μέτρα που λαμβάνει για τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση τυχόν αδικημάτων».

Άλλες σελίδες που περιλαμβάνονται στη δόση του Μαρτίου περιλαμβάνουν πληροφορίες για διάφορες χώρες, την Ιορδανία, την Παλαιστίνη και την Κίνα. Ορισμένα από τα έγγραφα που σχετίζονται με την Ουκρανία, τα οποία φέρουν την ένδειξη «SECRET» και χρονολογούνται τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, δείχνουν σχέδια των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ για την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των ουκρανικών δυνάμεων ενόψει μιας προγραμματισμένης αντεπίθεσης αυτή την άνοιξη.

Μια διαφάνεια περιλαμβάνει λεπτομερή σχέδια για τον εξοπλισμό που θα παραδώσουν οι δυτικές χώρες στην Ουκρανία αυτή την άνοιξη, όπως ο αριθμός των αρμάτων μάχης και των τεθωρακισμένων οχημάτων που στέλνει κάθε έθνος και η εκτιμώμενη ημερομηνία άφιξης. Δείχνει επίσης την κατάσταση των προγραμμάτων εκπαίδευσης από διάφορες χώρες του ΝΑΤΟ.

Ένα έγγραφο περιγράφει τι δυτικό εξοπλισμό λαμβάνουν οι ουκρανικές ταξιαρχίες και πότε θα εκπαιδευτούν. Εάν οι πληροφορίες αυτές είναι σωστές, θα μπορούσαν να παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες στη Μόσχα σχετικά με τις νέες δυνατότητες που εισέρχονται στο πεδίο της μάχης αυτή την άνοιξη και το καλοκαίρι. Είναι επίσης μια συναρπαστική ματιά στη διεθνή σαβούρα εξοπλισμού που διαθέτει ο ταχέως εξοπλισμένος ουκρανικός στρατός που διαθέτει τώρα.

Η 82η ταξιαρχία, για παράδειγμα, φαίνεται να είναι μια τεθωρακισμένη δύναμη. Θα διαθέτει περίπου 150 τεθωρακισμένα οχήματα πεζικού, συμπεριλαμβανομένων 90 αμερικανικών οχημάτων Stryker, 40 γερμανικής παραγωγής Marders, 24 αμερικανικής κατασκευής M113 και 14 βρετανικών αρμάτων Challenger, δίνοντας στη μονάδα μια ισχυρή γροθιά, σύμφωνα με τα έγγραφα. Η μονάδα εκπαιδεύεται επί του παρόντος, καθώς ο εξοπλισμός συνεχίζει να καταφθάνει.

Ομοίως, η 33η ταξιαρχία θα διαθέτει 32 άρματα μάχης Leopard από τη Γερμανία, τον Καναδά και την Πολωνία, μαζί με 90 αμερικανικής κατασκευής οχήματα μεταφοράς στρατευμάτων MRAP. Όλα τα οχήματα επρόκειτο να φτάσουν για εκπαίδευση τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Μια άλλη διαφάνεια δείχνει την καθημερινή ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου για τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων επιχειρήσεων των αμερικανικών δυνάμεων στη γύρω περιοχή, όπως το αεροπλανοφόρο USS George H. W. Bush και διάφορα υποβρύχια, οι θέσεις των οποίων σπάνια, αν ποτέ, δημοσιοποιούνται.

Άλλα, με την ένδειξη «ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ», δείχνουν την εκτίμηση του αμερικανικού στρατού για τις κινήσεις των ρωσικών και ουκρανικών στρατευμάτων σε βασικά πεδία μάχης, όπως το Μπαχμούτ, το Χάρκοβο και το Ντονέτσκ, την 1η Μαρτίου.

Τόσο η δόση του Μαρτίου όσο και η δόση του Απριλίου δείχνουν ενημερώσεις από το πεδίο της μάχης από τον Φεβρουάριο που περιλαμβάνει έναν ισχυρισμό ότι «πράκτορες» της Ουκρανίας επιτέθηκαν σε ρωσικό αεροσκάφος που εδρεύει στη Λευκορωσία. Η ουκρανική κυβέρνηση έχει προηγουμένως αρνηθεί τους ισχυρισμούς αυτούς. Εκπρόσωπος του γραφείου του προέδρου Volodymyr Zelenskyy δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό του περιστατικού.

There are two versions of this same leak (or «leak»): the original had estimated Ukrainian losses throughout the war lower than Russian losses, & the apparently edited one had Ukrainians at a dramatically higher loss count.

Censorship is pretty silly, as it’s everywhere now https://t.co/rHdIyy6VXn

— Aric Toler (@AricToler) April 7, 2023