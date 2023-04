Τέσσερα παιδάκια σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί και άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν από επίθεση με τσεκούρι που σημειώθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό της πόλης Μπλουμενάο στη νότια Βραζιλία.

Οι αξιωματούχοι του νοσοκομείου δήλωσαν ότι τα θύματα ήταν όλα ηλικίας κάτω των τριών ετών, σύμφωνα με το BBC.

Η αστυνομία είπε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο δράστης παραδόθηκε και ότι τέθηκε υπό κράτηση.

Τριήμερο πένθος κήρυξε ο κυβερνήτης της πολιτείας Santa Catarina – όπου βρίσκεται το Μπλουμενάου.

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα έγραψε στο Twitter ότι «δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από εκείνον μιας οικογένειας που χάνει τα παιδιά ή τα εγγόνια της, ακόμη περισσότερο όταν γίνεται μέσω πράξης βίας εναντίον αθώων παιδιών που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους».

Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor.

