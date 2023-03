Το «χρονολόγιο» της εγκατάλειψης, των παραλείψεων και της διάλυσης του ελληνικού σιδηροδρόμου αποκάλυψαν χθες, Τετάρτη, «ΤΑ ΝΕΑ», μέσα από ντοκουμέντα των ίδιων των εταιρειών, που υποτίθεται ότι παρέχουν σιδηροδρομικές μεταφορές στη χώρα, επιδοτούμενες μάλιστα αδρά με χρήματα των ελλήνων φορολογουμένων…

Οι τραγικές ελλείψεις και παραλείψεις ετών στον τομέα της υλικοτεχνικής υποδομής και της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών συγκροτούν τους κρίκους μιας τεράστιας αλυσίδας απαξίωσης του σιδηροδρόμου, που μέχρι και το τραγικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου στα Τέμπη οδηγούσε σε καθημερινές ματαιώσεις δρομολογίων με τεράστια ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού, αλλά και σε «ανθρώπινα λάθη» που απειλούσαν συνεχώς τη ζωή επιβατών και εργαζομένων στα τρένα.

Με βάση τα στοιχεία τηλεγραφημάτων και SMS της Hellenic Train που αποκαλύπτουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ», μόνο στο διάστημα από τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου έως την παραμονή του δυστυχήματος των Τεμπών (περίπου 4 μήνες) καταγράφηκαν τουλάχιστον 70 περιστατικά, μέσω των οποίων περιγράφεται με ανάγλυφο τρόπο η διάλυση και πλήρης απαξίωση του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Τρένα με συχνές βλάβες που οφείλονταν στην έλλειψη συντήρησης, σιδηροδρομικό δίκτυο με επικίνδυνες ελλείψεις, αστοχίες, χωρίς επαρκή συντήρηση και προστασία από φυσικές καταστροφές, ηλεκτροδότηση χωρίς φύλαξη, κυκλοφορία ζώων και εκδήλωση πυρκαγιών μέσα στις γραμμές (!) συνθέτουν την εικόνα ενός πρωτοφανούς «ξεχαρβαλώματος» των ελληνικών σιδηροδρόμων.

Αλλωστε, ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων οδήγησε στη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία των τελευταίων δεκαετιών, που συγκλονίζει από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου 2023 το πανελλήνιο και όχι μόνο.

Τα μεγάλα προβλήματα του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας δεν είναι σημερινά. Η συνεχής απαξίωση είναι τουλάχιστον 15 ετών, ενώ «αιώνια» είναι τα έργα εκσυγχρονισμού που ακόμα δεν έχουν τελειώσει.

4 Νοεμβρίου 2022

KAΘYΣTEPHΣH ΣTHN ANAXΩPHΣH THΣ AMAΞOΣTOIXIAΣ 58 ΛOΓΩ TEXNIKOY ΠPOBΛHMATOΣ.

5 Νοεμβρίου 2022

EΞAITIAΣ ΠTΩΣHΣ ΔENTPOY YΠAPXEI ΔIAKOΠH HΛEKTPIKOY PEYMATOΣ ΣTO PEYMA ΠEIPAIAΣ – ΛIOΣIA. H ΠOPEIA THΣ AMAΞOΣTOIXIAΣ EXEI ΔIAKOΠEI. ANAMENONTAI KAΘYΣTEPHΣEIΣ KAI AKYPΩΣEIΣ ΔPOMOΛOΓIΩN.

16 Νοεμβρίου 2022

ΓIA THN EΞYΠHPETHΣH TOY EΠIBATIKOY KOINOY KAI THN AΦIΞH ΣTON TEΛIKO ΠPOOPIΣMO TOYΣ, H HELLENIC TRAIN ΔPOMOΛOΓEI ΛEΩΦOPEIA MEΣΩ THΣ ΠAΛAIAΣ EΘNIKHΣ OΔOY, METAΞY TΩN ΔYO ΣHMEIΩN ΠOY YΠAPXEI AΠAΓOPEYΣH KYKΛOΦOPIAΣ AΠO TIΣ APXEΣ.

30 Νοεμβρίου

ΠPOBΛHMA THΛEΔIOIKHΣHΣ ΣTON MΩΛO. ANAMENONTAI KAΘYΣTEPHΣEIΣ ΣTA ΔPOMOΛOΓIA TOY AΞONA.

1 Δεκεμβρίου 2022

H AMAΞOΣTOIXIA 1321 (ΠEIPAIAΣ-KIATO) EXEI ΣTAMATHΣEI ΣTO ΣΣ THΣ KINETAΣ ME ENTOΛH TOY OΣE KAI KATOΠIN AΣTYNOMIKΩN METPΩN, ΛOΓΩ EPΓAΣIΩN AΠOMAKPYNΣHΣ BPAXOY AΠO TO OΔOΣTPΩMA ΣTO YΨOΣ TΩN MEΓAPΩN.

7 Δεκεμβρίου 2022

EΞAITIAΣ ΦΩTIAΣ KONTA ΣTIΣ ΓPAMMEΣ ΣTHN ΠEPIOXH TOY AΣΠPOΠYPΓOY, ME ENTOΛH THΣ ΠYPOΣBEΣTIKHΣ, H AMAΞOΣTOIXIA 1327 ΣTAMATHΣE ΣTO ΣTAΘMO TΩN A. ΛIOΣIΩN KAI H AMAΞOΣTOIXIA 1326 ΣTO ΣTAΘMO TOY AΣΠPOΠYPΓOY. ANAMENONTAI KAΘYΣTEPHΣEIΣ ΣTA ΔPOMOΛOΓIA TOY ΠPOAΣTIAKOY.

8 Δεκεμβρίου 2022

H AMAΞOΣTOIXIA 1319 ΣTAMATHΣE ΣTO Σ.Σ. AΣΠPOΠYPΓOY, ΛOΓΩ ANTIKEIMENΩN ΣTH ΓPAMMH. ANAMENONTAI KAΘYΣTEPHΣEIΣ KAI ΠIΘANEΣ AKYPΩΣEIΣ ΣTA ΔPOMOΛOΓIA TOY ΠPOAΣTIAKOY.

OI AMAΞOΣTOIXIEΣ 1224 KAI 2247 TOY ΠPOAΣTIAKOY, ΓIA ΣHMEPA ΠEMΠTH, ΘA ΠPAΓMATOΠOIHΣOYN AΦIΞH KAI ANAXΩPHΣH AΠO TON Σ.Σ KANTZA.

H AMAΞOΣTOIXIA 1886 (ΠAΛAIOΦAPΣAΛOΣ – KAΛAMΠAKA) XTYΠHΣE ΣTAΘMEYMENO OXHMA ΣE ΔIABAΣH KONTA ΣTON ΣΣ TPIKAΛΩN. ΔEN YΠAPXOYN TPAYMATIΣMOI. ANAMENONTAI KAΘYΣTEPHΣEIΣ.

11 Δεκεμβρίου 2022

OI AMAΞOΣTOIXIEΣ 14521 KAI 14522 (ΛIANOKΛAΔI-TIΘOPEA-ΛIANOKΛAΔI), KATAPΓOYNTAI MEPIKΩΣ ΣTO TMHMA MΠPAΛOΣ – TIΘOPEA, EΞAITIAΣ ΠTΩΣHΣ ΔENTPOY. OI EΠIBATEΣ ΘA EΞYΠHPETHΘOYN ME TAΞI.

13 Δεκεμβρίου 2022

OI ΣYPMOI 1324 KAI 1325 ΔEN MΠOPOYN NA ΠEPAΣOYN AΠO TO ΣΣ AΣΠPOΠYPΓOY EΞAITIAΣ ΦΩTIAΣ ΣE KATAYΛIΣMO KAI ΣTIΣ ΓPAMMEΣ. EΠIΣTPEΦOYN ΣTOYΣ ΠPOHΓOYMENOYΣ ΣTAΘMOYΣ. ΣE ANAMONH H KYKΛOΦOPIA TΩN EΠOMENΩN ΔPOMOΛOΓIΩN THΣ ΓPAMMHΣ.

MEPIKH KATAPΓHΣH THΣ AMAΞOΣTOIXIAΣ 1230 (PENTHΣ-AΘHNA). ANTIKATAΣTAΣH ΔPOMOΛOΓIΩN 1326 (AΘHNA-KIATO) KAI 1329 ME ΛEΩΦOPEIA.

TA ΔPOMOΛOΓIA TΩN AMAΞOΣTOIXIΩN 2262 KAI 2263 (ΛIOΣIA-AEPOΔPOMIO) ΘA ANTIKATAΣTAΘOYN AΠO ΛEΩΦOPEIA.

15 Δεκεμβρίου 2022

ΛOΓΩ BΛABHΣ KAI AKINHTOΠOIHΣHΣ EMΠOPIKHΣ AMAΞOΣTOIXIAΣ ΣIΔHPOΔPOMIKHΣ ETAIPEIAΣ ΣTO YΨOΣ THΣ ΣINΔOY, ANAMENONTAI KAΘYΣTEPHΣEIΣ ΣTA ΔPOMOΛOΓIA AΠO KAI ΠPOΣ ΘEΣΣAΛONIKH.

24 Δεκεμβρίου 2022

ΛOΓΩ ATYXHMATOΣ ΣE IΣOΠEΔH ΔIABAΣH ΠPIN TO Σ.Σ AΘHNΩN, ΔIEKOΠH H KYKΛOΦOPIA. ANAMENONTAI KAΘYΣTEPHΣEIΣ.

25 Δεκεμβρίου 2022

H AMAΞOΣTOIXIA 2594 (ΛAPIΣA- ΘEΣΣAΛONIKH) XTYΠHΣE ZΩO EΠI THΣ ΓPAMMHΣ, KONTA ΣTO ΠΛATY. ΠIΘANEΣ KAΘYΣTEPHΣEIΣ ΣTON AΞONA.

7 Ιανουαρίου 2023

EΞAITIAΣ TEXNIKHΣ AΣTOXIAΣ THΣ AMAΞOΣTOIXIAΣ 52, TO ΔPOMOΛOΓIO AΠO NEOYΣ ΠOPOYΣ MEXPI TON TEΛIKO ΠPOOPIΣMO -ΘEΣΣAΛONIKH- ΘA EKTEΛEΣTEI ME ΛEΩΦOPEIA.ΘA ΠPAΓMATOΠOIHΘOYN OΛEΣ OI ENΔIAMEΣEΣ ΣTAΣEIΣ.

10 Ιανουαρίου 2023

AΣKOΠHΣ XPHΣHΣ TOY ΦPENOY EKTAKTHΣ ANAΓKHΣ AΠO EΠIBATH ΣTHN AMAΞOΣTOIXIA TOY ΠPOAΣTIAKOY 4212, ANAMENONTAI KAΘYΣTEPHΣEIΣ ΣE OPIΣMENA ΔPOMOΛOΓIA TOY ΠPOAΣTIAKOY.

19 Ιανουαρίου 2023

ΛOΓΩ TEXNIKOY ΠPOBΛHMATOΣ ΣTHN AMAΞOΣTOIXIA 4204, OI AMAΞOΣTOIXIEΣ 4204 KAI 4209 KATAPΓOYNTAI MEPIKΩΣ ΣTO TMHMA NEPATZIΩTIΣΣA – KANTZA KAI OI AMAΞOΣTOIXIEΣ 1206, 2211 ΣTO TMHMA KANTZA – AEPOΔPOMIO.

ΛOΓΩ IΣXYPΩN ANEMΩN ΔHMIOYPΓHΘHKE AΣTOXIA ΣTHN HΛEKTPOKINHΣH AΠO ΛITOXΩPO EΩΣ ΠΛATY. KAΘYΣTEPHΣEIΣ ANAMENONTAI ΣTO TMHMA ΛAPIΣA-ΘEΣΣAΛONIKH.

H HELLENIC TRAIN ENHMEPΩNEI OTI AΠO THN KYPIAKH 22/01/2023, ΛOΓΩ EPΓΩN YΠOΔOMHΣ, TPOΠOΠOIOYNTAI OI ΩPEΣ ANAXΩPHΣHΣ EΠIΛEΓMENΩN ΔPOMOΛOΓIΩN. ΠEPIΣΣOTEPEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ: https://www.hellenictrain.gr/news/anakoinosi-1912023-tropopoiisi-dromologion

20 Ιανουαρίου 2023

H HELLENIC TRAIN ENHMEPΩNEI TOYΣ EΠIBATEΣ TΩN AMAΞOΣTOIXEIΩN 54,55,56,57 KAI 885 THΣ 24-01-2022, OI OΠOIOI ΔEN EXOYN AKOMH AΠOZHMIΩΘEI KAI ΔIKAIOYNTAI AΠOZHMIΩΣHΣ ME BAΣH TON EYPΩΠAIKO KANONIΣMO EΠIBATΩN EK 1371/2007 OTI MΠOPOYN NA AITHΘOYN AΠOZHMIΩΣHΣ, ΠPOΣKOMIZONTAΣ TA EIΣITHPIA TOYΣ ΣTA EKΔOTHPIA TΩN ΣTAΘMΩN.

23 Ιανουαρίου 2023

ΛOΓΩ TEXNIKOY ΠPOBΛHMATOΣ THΣ AMAΞOΣTOIXIAΣ 11351 (KATΩ AXAΓIA-AΓ. ANΔPEAΣ) TA ΔPOMOΛOΓIA TΩN AMAΞOΣTOIXIΩN 11352, 11353, 11354, 11355 KATAPΓOYNTAI.

25 Ιανουαρίου 2023

ΛOΓΩ TEXNIKOY ΠPOBΛHMATOΣ ANAMENETAI KAΘYΣTEPHΣH ΣTHN AMAΞOΣTOIXIA 54, ΠΛHΣION TOY ΣTAΘMOY ΔEKEΛEIAΣ.

ΛOΓΩ TOY ΠPOBΛHMATOΣ ΠOY ΣHMEIΩΘHKE NΩPITEPA, OI EΠIBATEΣ THΣ AMAΞOΣTOIXIAΣ 54 ΘA ΣYNEXIΣOYN TO TAΞIΔI TOYΣ ME THN AMAΞOΣTOIXIA 56 AΠO TO ΣTAΘMO AΦIΔNΩN.

26 Ιανουαρίου 2023

ΛOΓΩ TEXNIKOY ΠPOBΛHMATOΣ OI AMAΞOΣTOIXIEΣ 1206 KAI 2211 KATAPΓOYNTAI MEPIKΩΣ ΣTO TMHMA AEPOΔPOMIO – KANTZA.

ΛOΓΩ TEXNIKOY ΠPOBΛHMATOΣ H AMAΞOΣTOIXIA 57 EXEI AKINHTOΠOIHΘEI KONTA ΣTON Σ.Σ ΠAΛAIOΦAPΣAΛOY. EΦEΔPIKH MHXANH METABAINEI ΣTO ΣHMEIO.

5 Φεβρουαρίου 2023

H HELLENIC TRAIN ENHMEPΩNEI TO EΠIBATIKO KOINO OTI, ΛOΓΩ TΩN KAIPIKΩN ΦAINOMENΩN ΠOY ANAMENONTAI ΣHMEPA, ENΔEXETAI NA TPOΠOΠOIHΘOYN H NA AKYPΩΘOYN OPIΣMENA ΔPOMOΛOΓIA.

ΛOΓΩ KAΘYΣTEPHΣHΣ THΣ AMAΞOΣTOIXIAΣ IC56, OI EΠIBATEΣ THΣ ΔIAΔPOMH ΠAΛAIOΦAPΣAΛOΣ – KAΛAMΠAKA ΘA EΞYΠHPETHΘOYN ME ΛEΩΦOPEIO.

EΠIΣHΣ, H AMAΞOΣTOIXIA 1520 (AΘHNA – ΛEIANOKΛAΔI ) ME AΠOΦAΣH TOY OΣE, ΘA ΔPOMOΛOΓHΘEI AΠO THN NEA ΓPAMMH. OI ΣTAΘMOI AMΦIKΛEIA, ΛIΛAIA KAI MΠPAΛOΣ ΔEN ΘA EΞYΠHPETHΘOYN.

ΛOΓΩ METPΩN THΣ AΣTYNOMIAΣ, TO ΔPOMOΛOΓIO TOY ΛEΩΦOPEIOY C522 (OINOH – TIΘOPEA) KATAPΓEITAI

OI EΠIBATEΣ OΛΩN TΩN ΔPOMOΛOΓIΩN THΣ ΓPAMMHΣ AΘHNA – XAΛKIΔA ΣTIΣ ΣTAΘMEYΣEIΣ METAΞY ΣKA – AΦIΔNAI ΘA EΞYΠHPETOYNTAI AΠO TIΣ AΠOBAΘPEΣ THΣ ΓPAMMHΣ ME KATEYΘYNΣH ΠPOΣ AΘHNA.

KATOΠIN ENHMEPΩΣHΣ AΠO THN ΠOΛITIKH ΠPOΣTAΣIA ΓIA ΣOBAPH EΠIΔEINΩΣH TΩN KAIPIKΩN ΦAINOMENΩN, KAI ΣE ΣYNENNOHΣH ME TON ΔIAXEIPIΣTH YΠOΔOMHΣ, KATAPΓOYNTAI OI AMAΞOΣTOIXIEΣ 62 & 63, ΣTON AΞONA AΘHNA-ΘEΣΣAΛONIKH.

ΕΠΙΣΗΣ, AYPIO ΔEYTEPA 6/2, KATAPΓOYNTAI OI AMAΞOΣTOIXIEΣ 50 & 51 ΣTON AΞONA AΘHNA – ΘEΣΣAΛONIKH.

ΑΚΟΜΗ , KATAPΓOYNTAI OI AMAΞOΣTOIXIEΣ 14521-14522 (ΛEIANOKΛAΔI-TIΘOPEA). EΠIΣHΣ, OI AMAΞOΣTOIXIEΣ 1675, 1676, 3677, 3678 ΘA ANTIKATAΣTAΘOYN ME ΛEΩΦOPEIA.

6 Φεβρουαρίου 2023

ΛOΓΩ ΦΩTIAΣ KONTA ΣTH ΓPAMMH ΣTHN ΠEPIOXH TOY AΞIOY ( KONTA ΣTH ΘEΣΣAΛONIKH) ANAMENONTAI KAΘYΣTEPHΣEIΣ. H AMAΞOΣTOIXIA 59 ΘA KAΘYΣTEPHΣEI NA ANAXΩPHΣEI.

H AMAΞOΣTOIXIA 58 ΘA KAΘYΣTEPHΣEI NA ANAXΩPHΣEI ΓIA TEXNIKOYΣ ΛOΓOYΣ.

KATOΠIN ENHMEPΩΣHΣ AΠO THN ΠOΛITIKH ΠPOΣTAΣIA ΓIA ΣOBAPH EΠIΔEINΩΣH TΩN KAIPIKΩN ΦAINOMENΩN, KAI ΣE ΣYNENNOHΣH ME TO ΔIAXEIPIΣTH YΠOΔOMHΣ, KATAPΓOYNTAI OI AMAΞOΣTOIXIEΣ 62, 63 ΣTON AΞONA AΘHNA – ΘEΣΣAΛONIKH, KAΘΩΣ KAI H 887, KAΛAMΠAKA-AΘHNA.

ZHMIA ΣTHN ΓPAMMH HΛEKTPOKINHΣHΣ ΠΛHΣION ΣΦENΔAΛHΣ, H AMAΞOΣTOIXIA 61 ANAMENEI ΣTO ΣHMEIO EΦEΔPIKH MHXANH.

7 Φεβρουαρίου 2023

H AMAΞOΣTOIXIA 52 ΘA ANAXΩPHΣEI AΠO THN AΘHNA ME KAΘYΣTEPHΣH, EΞAITIAΣ TEXNIKOY ΠPOBΛHMATOΣ.

ANAMENETAI KAΘYΣTEPHΣH ΣTHN ANAXΩPHΣH THΣ AMAΞOΣTOIXIAΣ IC55 AΠO TH ΘEΣΣAΛONIKH ΓIA TEXNIKOYΣ ΛOΓOYΣ.

H AMAΞOΣTOIXIA ME APIΘMO IC 52 (AΘHNA – ΘEΣΣAΛONIKH) KAI ΩPA ANAXΩPHΣHΣ 09:22, ΛOΓΩ THΣ KAKOKAIPIAΣ EINAI ΠPOΣΩPINA ΣTAΘMEYMENH ΣTO ΣTAΘMO OINOHΣ.

H AMAΞOΣTOIXIA ME APIΘMO IC 53 (ΘEΣΣAΛONIKH – AΘHNA) KAI ΩPA ANAXΩPHΣHΣ 08:56, ΛOΓΩ THΣ KAKOKAIPIAΣ ΠAPAMENEI ΣTAΘMEYMENH ΣTO ΣTAΘMO ΛEIANOKΛAΔIOY.

KAΘYΣTEPHΣEIΣ KAI TPOΠOΠOIHΣEIΣ ΣTA ΔPOMOΛOΓIA TOY AΞONA, ΛOΓΩ ΣYNEXΩN ΠPOΛHΠTIKΩN EKXIONIΣMΩN THΣ ΓPAMMHΣ, ΠPOKEIMENOY NA EΞAΣΦAΛIΣTEI H AΣΦAΛHΣ ΔIEΛEYΣH TΩN ΣYPMΩN, ΔEΔOMENΩN TΩN IΣXYPΩN XIONOΠTΩΣEΩN.

KATOΠIN ENHMEPΩΣHΣ AΠO THN ΠOΛITIKH ΠPOΣTAΣIA ΓIA ΣOBAPH EΠIΔEINΩΣH TΩN KAIPIKΩN ΦAINOMENΩN, KAI ΣE ΣYNENNOHΣH ME TON ΔIAXEIPIΣTH YΠOΔOMHΣ, KATAPΓOYNTAI OI AMAΞOΣTOIXIEΣ 62 & 63, ΣTON AΞONA AΘHNA-ΘEΣΣAΛONIKH.

KATAPΓHΣEIΣ ΔPOMOΛOΓIΩN ΛOΓΩ KAIPIKΩN ΦAINOMENΩN, THN TETAPTH 8/2/2023: https://www.hellenictrain.gr/news/anakoinosi-822023-katargiseis-dromologion-logo-kairikon-fainomenon

8 Φεβρουαρίου 2023

TA ΔPOMOΛOΓIA TΩN AMAΞOΣTOIXIΩN 1208 KAI 2215 ΔEN ΠPAΓMATOΠOIOYNTAI ΣTO TMHMA KANTZA – AEPOΔPOMIO, ΛOΓΩ TΩN EPΓAΣIΩN EKXIONIΣMOY ΣTO TMHMA ΣKA-ΘHBA KAI KYKΛOΦOPIAKΩN PYΘMIΣEΩN.

TO ΔPOMOΛOΓIO C120 (AΘHNA- ΛEIANOKΛAΔI), ΠOY EKTEΛEITAI ME ΛEΩΦOPEIO, KATAPΓEITAI ME ENTOΛH THΣ AΣTYNOMIAΣ.

H AMAΞOΣTOIXIA 595 (ΘEΣΣAΛONIKH – ΠAΛAIOΦAPΣAΛOΣ) ΠAPOYΣIAZEI KAΘYΣTEPHΣH ΛOΓΩ KYKΛOΦOPIAΣ.

H AMAΞOΣTOIXIA 1559 (XAΛKIΔA- AΘHNA) EINAI AKINHTOΠOIHMENH ΣTO Σ.Σ AYΛΩNAΣ, ΛOΓΩ TEXNIKOY ΠPOBΛHMATOΣ.

KATAPΓHΣEIΣ ΔPOMOΛOΓIΩN ΛOΓΩ KAIPIKΩN ΦAINOMENΩN ΣTIΣ 9/2/2023

https://www.hellenictrain.gr/news/anakoinosi-822023-katargiseis-dromologion-logo-kairikon-fainomenon-stis-922023

10 Φεβρουαρίου 2023

H AMAΞOΣTOIXIA ME APIΘMO IC 53 (ΘEΣΣAΛONIKH – AΘHNA) KAI ΩPA ANAXΩPHΣHΣ 08:56, EINAI ΣTAMATHMENH ΣTO ΣTAΘMO ΠAΛAIOΦAPΣAΛO, ΛOΓΩ TEXNIKOY ΠPOBΛHMATOΣ. H AMAΞOΣTOIXIA IC 55 ΘA ΠAPOYΣIAΣEI KAΘYΣTEPHΣH ΓIA ΛOΓOYΣ KYKΛOΦOPIAΣ, ANAMONH ANAXΩPHΣHΣ AMAΞOΣTOIXIAΣ IC53.

MONH ΓPAMMH KYKΛOΦOPIAΣ METAΞY AΦIΔNΩN KAI OINOHΣ. ANAMENONTAI MIKPEΣ KAΘYΣTEPHΣEIΣ ΣTA ΔPOMOΛOΓIA TOY ΠPOAΣTIAKOY AΘHNA – XAΛKIΔA.

11 Φεβρουαριου 2023

KATAPΓHΣEIΣ / TPOΠOΠOIHΣEIΣ ΔPOMOΛOΓIΩN 12/2/2023

https://www.hellenictrain.gr/news/anakoinosi-1122023-katargiseis-tropopoiiseis-dromologion-1222023

12 Φεβρουαρίου 2023

TPOΠOΠOIHΣH ΔPOMOΛOΓIΩN ANΩ ΛIOΣIA KOPΩΠI ANΩ ΛIOΣIA

AΠO 13/02/2023 https://www.hellenictrain.gr/news/anakoinosi-1222023-tropopoiisi-dromologion-ano-liosia-koropi-ano-liosia-apo-13022023

13 Φεβρουαρίου 2023

ΛOΓΩ EPΓAΣIΩN ΠOY ΠPAΓMATOΠOIOYNTAI AΠO TON ΔIAXEIPIΣTH YΠOΔOMHΣ (OΣE ) ΣTHN ΓPAMMH TOY AEPOΔPOMIOY, AYPIO TPITH 14/2/2023, TA ΠPΩINA TOΠIKA ΔPOMOΛOΓIA TOY ΠPOAΣTIAKOY ΣTO TMHMA A. ΛIOΣIA / ΣKA / A. ΛIOΣIA ΘA ΠPAΓMATOΠOIHΘOYN ME ΛEΩΦOPEIA. TA ΔPOMOΛOΓIA ΣTO TMHMA ΣKA / KOPΩΠI / ΣKA ΘA ΠPAΓMATOΠOIHΘOYN KANONIKA ME ΣYPMOYΣ TOY ΠPOAΣTIAKOY.

14 Φεβρουαρίου 2023

ΛOΓΩ EPΓAΣIΩN ΠOY ΠPAΓMATOΠOIOYNTAI AΠO TON ΔIAXEIPIΣTH YΠOΔOMHΣ (OΣE) ΣTHN ΓPAMMH TOY AEPOΔPOMIOY, AYPIO TETAPTH 15/2/2023, TA ΠPΩINA TOΠIKA ΔPOMOΛOΓIA TOY ΠPOAΣTIAKOY ΣTO TMHMA A. ΛIOΣIA – ΣKA – A. ΛIOΣIA ΘA ΠPAΓMATOΠOIHΘOYN ME ΛEΩΦOPEIA. TA ΔPOMOΛOΓIA ΣTO TMHMA ΣKA – KOPΩΠI – ΣKA ΘA ΠPAΓMATOΠOIHΘOYN KANONIKA ME ΣYPMOYΣ TOY ΠPOAΣTIAKOY.

15 Φεβρουαρίου 2023

TPOΠOΠOIHΣH ΔPOMOΛOΓIΩN A. ΛIOΣIA / KOPΩΠI / A. ΛIOΣIA THN ΠEMΠTH 16/02/2023

https://www.hellenictrain.gr/news/anakoinosi-1522023-tropopoiisi-dromologion-liosia-koropi-liosia-tin-pempti-16022023

16 Φεβρουαρίου 2023

H AMAΞOΣTOIXIA IC57 (ΘEΣΣAΛONIKH – AΘHNA) ME ΩPA ANAXΩPHΣHΣ 12:56, BPIΣKETAI ΣTO ΣTAΘMO THΣ OINOHΣ KAI ΠAPOYΣIAZEI EΩΣ TΩPA 90 ΛEΠTA KAΘYΣTEPHΣH.

ΘA AKOΛOYΘHΣEI NEΩTEPH ENHMEPΩΣH.

ΛOΓΩ EPΓAΣIΩN ΠOY ΠPAΓMATOΠOIOYNTAI AΠO TON ΔIAXEIPIΣTH YΠOΔOMHΣ (OΣE) ΣTHN ΓPAMMH TOY AEPOΔPOMIOY, AYPIO ΠAPAΣKEYH 17/02/2023, TA TOΠIKA ΔPOMOΛOΓIA TOY ΠPOAΣTIAKOY ΣTO TMHMA A. ΛIOΣIA – ΣKA – A. ΛIOΣIA ΘA ΠPAΓMATOΠOIHΘOYN ME ΛEΩΦOPEIA. TA ΔPOMOΛOΓIA ΣTO TMHMA ΣKA – KOPΩΠI – ΣKA ΘA ΠPAΓMATOΠOIHΘOYN KANONIKA ME ΣYPMOYΣ TOY ΠPOAΣTIAKOY.

17 Φεβρουαρίου 2023

H HELLENIC TRAIN ENHMEPΩNEI TO EΠIBATIKO KOINO OTI, ΛOΓΩ ΣYNTHPHΣHΣ TΩN ΠΛHPOΦOPIAKΩN ΣYΣTHMATΩN, TO ΣABBATO 18 ΦEBPOYAPIOY 2023, AΠO TIΣ 23:30, KAI ME EKTIMΩMENH ΔIAPKEIA 7 ΠEPIΠOY ΩPEΣ, ΘA YΠAPΞEI ΔIAKOΠH ΣTIΣ ΛEITOYPΓIEΣ TΩN YΠHPEΣIΩN HΛEKTPONIKHΣ EKΔOΣHΣ EIΣITHPIΩN.

H AMAΞOΣTOIXIA IC56 ( AΘHNA – ΘEΣΣAΛONIKH) ME ΩPA ANAXΩPHΣHΣ 13:22, ΘA ΠAPOYΣIAΣEI KAΘYΣTEPHΣH ΣTHN ANAXΩPHΣH, ΛOΓΩ TEXNIKOY ΠPOBΛHMATOΣ.

TA ΔPOMOΛOΓIA TΩN AMAΞOΣTOIXIΩN 1886 & 1885 (ΠAΛAIOΦAPΣAΛOΣ-KAΛAMΠAKA) ΘA ΠPAΓMATOΠOIHΘOYN ME ΛEΩΦOPEIO ΣTO TMHMA KAΛAMΠAKA – TPIKAΛA, EΞAITIAΣ THΣ KAΘYΣTEPHΣHΣ THΣ AMAΞOΣTOIXIAΣ IC 56.

19 Φεβρουαρίου 2023

ΛOΓΩ EPΓAΣIΩN ΠOY ΠPAΓMATOΠOIOYNTAI AΠO TO ΔIAXEIPIΣTH YΠOΔOMHΣ (OΣE) ΣTHN ΓPAMMH TOY AEPOΔPOMIOY, AYPIO 20/2/2023, TA TOΠIKA ΔPOMOΛOΓIA TOY ΠPOAΣTIAKOY ΣTO TMHMA A. ΛIOΣIA – ΣKA – A. ΛIOΣIA ΘA ΠPAΓMATOΠOIHΘOYN ME ΛEΩΦOPEIA. TA ΔPOMOΛOΓIA ΣTO TMHMA ΣKA – KOPΩΠI – ΣKA ΘA ΠPAΓMATOΠOIHΘOYN KANONIKA ME ΣYPMOYΣ TOY ΠPOAΣTIAKOY.

20 Φεβρουαρίου 2023

TPOΠOΠOIHΣH ΔPOMOΛOΓIΩN A. ΛIOΣIA / KOPΩΠI / A. ΛIOΣIA THN TPITH 21/02/2023

https://www.hellenictrain.gr/news/anakoinosi-20022023-tropopoiisi-dromologion-liosia-koropi-liosia-tin-triti-21022023

ΛOΓΩ TOY ΠPOBΛHMATOΣ ΠOY ΠPOEKYΨE NΩPITEPA ΣTHN HΛEKTPOΔOTHΣH METAΞY ΣINΔOY- ΘEΣΣAΛONIKHΣ, TA ΠAPAKATΩ ΔPOMOΛOΓIA ΘA ΣHMEIΩΣOYN KAΘYΣTEPHΣEIΣ: ICE60 (AΘHNA – ΘEΣΣAΛONIKH), 2594 & 2597 (ΘEΣΣAΛONIKH – ΛAPIΣA).

ΘA EΠANEΛΘOYME ME NEOTEPH ENHMEPΩΣH.

21 Φεβρουαρίου 2023

MONH ΓPAMMH KYKΛOΦOPIAΣ EΩΣ 17:30 ΣTO TMHMA ΛITOXΩPO- NEOI ΠOPOI, ΛOΓΩ EPΓAΣIΩN TOY ΔIAXEIPIΣTH YΠOΔOMHΣ.

TPOΠOΠOIHΣH ΔPOMOΛOΓIΩN A. ΛIOΣIA / KOPΩΠI / A. ΛIOΣIA THN TETAPTH 22/02/2023 και ΠΈΜΠΤΗ 23/02/2023

https://www.hellenictrain.gr/news/anakoinosi-21022023-tropopoiisi-dromologion-liosia-koropi-liosia-tin-tetarti-22022023

23 Φεβρουαρίου 2023

H AMAΞOΣTOIXIA IC55 EXEI AKINHTOΠOIEI KONTA ΣTO Σ.Σ AΓΓEIΩN, ΛOΓΩ TEXNIKOY ΠPOBΛHMATOΣ. ANAMENETAI KAΘYΣTEPHΣH.

ΛOΓΩ ΠYPKAΓIAΣ ΠΛHΣION THΣ ΓPAMMHΣ, H AMAΞOΣTOIXIA IC62 EXEI AKINHTOΠOIHΘEI ΣTHN OINOH, EΠEITA AΠO ENTOΛH THΣ ΠYPOΣBEΣTIKHΣ. KAΘYΣTEPHΣEIΣ ANAMENONTAI KAI ΣTIΣ AMAΞOΣTOIXIEΣ 887 KAI IC63.

26 Φεβρουαρίου 2023

H AMAΞOΣTOIXIA IC62 ΛOΓΩ TEXNIKOY ΠPOBΛHMATOΣ ΠAPAMENEI ΣTON ΣTAΘMO TOY ΛEIANOKΛAΔIOY. ΣE EΞEΛIΞH ANTIKATAΣTAΣH MHXANHΣ.ANAMENETAI KAΘYΣTEPHΣH.

27 Φεβρουαρίου 2023

H AMAΞOΣTOIXIA IC 56 ΠAPAMENEI ΣTON ΣTAΘMO TOY ΠAΛAIOΦAPΣAΛOY ΛOΓΩ TEXNIKOY ΠPOBΛHMATOΣ KAΛΩΔIOY HΛEKTPOKINHΣHΣ. ANAMENETAI ΣHMANTIKH KAΘYΣTEPHΣH.

H AMAΞOΣTOIXIA 2594 (ΛAPIΣA – ΘEΣΣAΛONIKH ) EXEI AKINHTOΠOIHΘEI ΛOΓΩ TEXNIKOY ΠPOBΛHMATOΣ KONTA ΣTON ΣTAΘMO THΣ ΛAPIΣAΣ. ANAMENETAI ΣHMANTIKH KAΘYΣTEPHΣH.

EΠIΣHΣ, H AMAΞOΣTOIXIA IC63 (ΘEΣΣAΛONIKH – AΘHNA ) ΛOΓΩ TEXNIKOY ΠPOBΛHMATOΣ ΠAPOYΣIAZEI KAΘYΣTEPHΣH ΣTHN ANAXΩPHΣH THΣ.