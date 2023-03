Τα δύσκολα για τον Εμανουέλ Μακρόν μόλις άρχισαν.

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι συμμετείχαν στην χθεσινή μαζική απεργιακή κινητοποίηση στη Γαλλία, για να διαμαρτυρηθούν για το επίμαχο σχέδιο του Γάλλου προέδρου να αλλάξει το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας.

Η Γαλλία φαίνεται πως είναι αντιμέτωπη με κοινωνική αναταραχή διαρκείας, γράφει το Foreign Policy, εκτιμώντας ότι είναι η στιγμή που θα ανυψώσει ή θα καταβαραθρώσει τον Μακρόν, η κληρονομιά του οποίου βασίζεται στην ικανότητα του να προσπεράσει τα παντοδύναμα εργατικά συνδικάτα της Γαλλίας και να επιβάλει ένα διόλου δημοφιλές νομοσχέδιο, που θα αναγκάσει τους Γάλλους να δουλέψουν περισσότερο.

Κι ενώ κάποια από τα προτεινόμενα μέτρα, όπως η ενίσχυση των κατώτατων συντάξεων και η συγχώνευση δεκάδων διαφορετικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων βρίσκουν σύμφωνους τους Γάλλους πολίτες, η πρόθεση του Μακρόν να αυξήσει σταδιακά το κατώτατο όριο συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 χρόνια μέχρι το 2030 δεν γίνεται αποδεκτή από κανέναν.

Τα συνδικάτα, που αυτή τη φορά έχουν πρωτοφανή ενότητα, διαμαρτύρονται ότι αυτοί που θα πληγούν περισσότερο είναι οι χαμηλόμισθοι εργάτες, που δεν διαθέτουν ακαδημαϊκή μόρφωση και βγήκαν στην αγορά εργασίας νωρίς.

Η κυβέρνηση πάντως υπολογίζει ότι η Γερουσία θα εγκρίνει την μεταρρύθμιση μέχρι την Κυριακή και σχεδιάζει ψηφοφορία στις 16 Μαρτίου και στα δύο σώματα του Γαλλικού Κοινοβουλίου.

Δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού BFMTV, δείχνει ότι το 64% των Γάλλων τάσσεται υπέρ των απεργιακών κινητοποιήσεων, ενώ το 57% τάσσεται υπέρ μιας γενικής απεργίας διαρκείας με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τα μελλούμενα στη χώρα.

Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με στόχο την επιβίωση του απέναντι στο αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής των Γάλλων πολιτών είναι τμήμα της γενικότερης οικονομικής προσπάθειας της κυβέρνησης για φορολογική αποτελεσματικότητα και δημοσιονομική εξυγίανση και θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της προεδρικής θητείας του Μακρόν.

