Θρήνος στο Χόλιγουντ για τον θάνατου του ηθοποιού Tom Sizemore. Ο 61χρονος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Η οικογένεια του ηθοποιού, που έγινε διάσημος για τους ρόλους του στις ταινίες «Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν» και «Black Hawk Down», πήρε τη δύσκολη απόφαση να τον βγάλει από τη μηχανική υποστήριξη.

Ήταν στις 18 Φεβρουαρίου που ο Tom Sizemore άρχισε να λαμβάνει θεραπεία αφού υπέστη ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. Βρισκόταν σπίτι του, έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε.

«Με μεγάλη θλίψη και στεναχώρια πρέπει να ανακοινώσω πως ο ηθοποιός Tom Sizemore, ηλικίας 61 ετών, πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του στο νοσοκομείο St Joseh’s Burbank. Στο πλευρό του βρισκόταν ο αδελφός του Paul και τα δίδυμα αγόρια του Jayden και Jagger (17 ετών)», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού Charles Lago.

O Tom Sizemore μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα Επείγοντα γύρω στις 2 τα ξημερώματα. Ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του.

Ο εκπρόσωπός του σημείωσε πως η κατάστασή του δεν ήταν καλή μια εβδομάδα μετά το περιστατικό. Παρέμενε σε κώμα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας χωρίς σημάδια βελτίωσης. Οι γιατροί είχαν συστήσει στην οικογένειά του να τον αποσυνδέσουν από τα μηχανήματα υποστήριξης ζωής.

Το ανεύρυσμα ήταν αποτέλεσμα εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη, με αποτέλεσμα ο Tom Sizemore να καταρρεύσει.

Ήταν στη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 που μετά από μια σειρά ρόλων εκτινάχθηκε η καριέρα του. Στην ταινία «Διάσωση του στρατιώτη Ράιαν» πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Tom Hanks και του Matt Damon. Μια ερμηνεία που ξεχώρισε και του χάρισε υποψηφιότητες για βραβεία.

Οι σταθμοί του Tom Sizemore

Ο 61χρονος ηθοποιός Tom Sizemore γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Μια από τις πρώτες του εμφανίσεις στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία του Όλιβερ Στόουν «Born on the Fourth of July» το 1989 με τον Τομ Κρουζ.

Είχε πρωταγωνιστήσει και στην ταινία «Pearl Harbor» με τον Μπεν Άφλεκ και την τηλεοπτική σειρά Twin Peaks.

Λίγες ώρες πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, είχε μοιραστεί στο instagram μια φωτογραφία του από τα παρασκήνια της αστυνομικής ταινίας «Heat» του 1995 μαζί με τους ηθοποιούς Robert DeNiro, Val Kilmer, Danny Trejo και Jon Voight.

Στην καριέρα του είχε αρκετούς αξιόλογους ρόλους σε ταινίες όπως οι «Where Sleeping Dogs Lie», «Passenger 57», «True Romance», «Natural Born Killers», «Devil in a Blue Dress», «Heat», «Enemy of the State». Από τη δεκαετία του 2000 και μετά, δεν είχε τόσο αξιομνημόνευτους ρόλους. Συνέχισε όμως να εμφανίζεται σε πολλές ταινίες, με πιο αξιοσημείωτες τις «Pearl Harbor», «Black Hawk», «Dreamcatcher», «Red Planet» και «Paparazzi».

Είχε συνολικά 230 συμμετοχές ως ηθοποιός σε ταινίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον εθισμό του στα ναρκωτικά από την ηλικία των 15 ετών. Σε συνέντευξή του το 2013 είχε αποκαλύψει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο τον είχε βοηθήσει να μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης. Είχε συλληφθεί σε αρκετές περιπτώσεις. Ορισμένες για ενδοοικογενειακή βία και συχνά για αδικήματα που σχετίζονταν με την κατάχρηση ουσιών.

Σε συνέντευξή του το 2021 στο Fox News Digital, ο Tom Sizemore είχε μοιραστεί δημόσια τη δέσμευσή του να προσπαθήσει να μείνει νηφάλιος. «Προσπαθώ από το 1991. Προσπαθούσα να σταματήσω. Είχα ένα πρόβλημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχε περιόδους, μεγάλες περιόδους, νηφαλιότητας και κατέληγα να υποτροπιάζω».

«Εξακολουθώ να πηγαίνω στις συναντήσεις και να δουλεύω τα βήματά μου. Αλλά είχα φτάσει σε ένα σημείο στη ζωή μου όπου ήξερα ότι έπρεπε να σταματήσω», δήλωνε χαρακτηριστικά ο Tom Sizemore.