Να μην αναλάβει καθήκοντα στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που θα διερευνήσει το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη αποφάσισε ο καθηγητής Θανάσης Ζηλιασκόπουλος.

Ήταν δημοσιεύματα και δηλώσεις που ακολούθησαν μετά την τοποθέτησή του που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του.

«Μετά την τοποθέτησή μου ως μέλους της επιτροπής διερεύνησης των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, υπό την ιδιότητα μου ως καθηγητή μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ακολούθησε σειρά δηλώσεων και δημοσιευμάτων εκ μέρους πολιτικών προσώπων που με αφορούσαν, σχετικά με την παρελθούσα θητεία μου ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.

Λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας της Επιτροπής, για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, δεν θα ήθελα η ιδιότητα μου εκείνη να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για να πληγεί η ακεραιότητα και η αμεροληψία των εργασιών και του πορίσματος της Επιτροπής.

Για τον λόγο αυτό, δεν θα αναλάβω τα καθήκοντα μου στην Επιτροπή και παραμένω στη διάθεση της πολιτείας, στο μέτρο που μπορώ να φανώ χρήσιμος λόγω της ειδικότητάς μου», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Θανάσης Ζηλιασκόπουλος.

Στη θέση του κυρίου Ζηλιασκόπουλου στην Ειδική Επιτροπή για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος στα Τέμπη τοποθετείται ο κύριος Χρήστος Πυργίδης, καθηγητής σιδηροδρομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Θανάσης Ζηλιασκόπουλος: Το who is who

Ο Θανάσης Ζηλιασκόπουλος γεννήθηκε στο Θούριο Έβρου το 1960. Μετά την απόκτηση του διδακτορικού του διπλώματος, εργάστηκε στο Department of Civil Engineering του Ohio State University των ΗΠΑ, όπου κατείχε θέση Assistant Professor από το 1994 έως το 1996. Από το 1996 έως το 2003 εργάσθηκε στο Department of Civil Engineering του Northwestern University των ΗΠΑ όπου κατείχε θέση Assistant και αργότερα Associate Professor (Louis Berger Junior Chair). Ταυτόχρονα, εργάσθηκε στο Transportation Research Center και συνεργάσθηκε με το Department of Industrial Engineering and Management Sciences του ιδίου πανεπιστημίου.

Από το 2003, εργάζεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών — αρχικά ως Αναπληρωτής Καθηγητής, και σήμερα Καθηγητής Βελτιστοποίησης Συστημάτων Παραγωγής/Μεταφορών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Βελτιστοποίησης Συστημάτων — όπου διδάσκει μεταπτυχιακά μαθήματα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics». Την περίοδο 2010-2015 διετέλεσε Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την περίοδο 2013-2015 ήταν μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Logistics. Από το 2020 είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν πρότυπα ισορροπίας και βελτιστοποίησης δικτύων, αλγορίθμους βέλτιστης διαδρομής, τεχνολογίες πληροφοριών, συστήματα ελέγχου, Logistics, διαχείριση κυκλοφορίας, και δρομολόγησης εμπορευματικών μεταφορών.