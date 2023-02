Η Kate, είναι μια μητέρα, πρόσφυγας, που αναγκάστηκε μαζί με τα τρία της παιδιά να έρθει στην Ελλάδα. Το ένα εκ των τριών παιδιών της, το 10χρονο κορίτσι που το Χαμόγελο του Παιδιού γνωρίζει μέσω της δράσης Παιδιατρική Κατ’ Οίκον Νοσηλείας στη Θεσσαλονίκη εδώ και ένα χρόνο, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Η μητέρα του κοριτσιού, θέλησε να γράψει λίγα λόγια για τη βοήθεια που της παρείχε «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

«Το Χαμόγελο του Παιδιού έχει κάνει πολλά για εμάς»

«Είμαι η Kate, μητέρα τριών παιδιών. Η εμπειρία μου με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και την εξειδικευμένη ιατρονοσηλευτική ομάδα και τους φυσικοθεραπευτές του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι εξαιρετική και είμαι τόσο χαρούμενη που μπορώ και γράφω λίγα λόγια για εκείνους.

Την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, εντυπωσιάστηκα με τον τρόπο που μιλούσαν σε εμένα και την οικογένεια μου, με την ηρεμία που μας άκουγαν, την ενσυναίσθηση τους ενώ παράλληλα μας καθησύχασαν εξηγώντας μας τους τρόπους που θα μας παρέχουν στήριξη. Δεν έχουμε μετανιώσει στιγμή που τους γνωρίσαμε, και είναι ένα υπέροχο παράδειγμα αποτελεσματικών Κοινωνικών Λειτουργών με συμπονετική καρδιά και έτοιμοι πάντα να προσφέρουν βοήθεια και να νοιαστούν για την ευημερία των διπλανών τους.

Μας υποστήριξαν ιδιαίτερα ώστε να βρούμε ραντεβού σε γιατρό, μας συνόδευσαν στο ραντεβού προκειμένου να μας εξηγούν ό, τι δεν καταλαβαίναμε, ενώ μας βρήκαν ιατρικά εργαστήρια να κάνουμε δωρεάν εξετάσεις. Στην πραγματικότητα, είναι τόσο υπέροχοι. Έχουν κάνει πολλά για μας, τα οποία δε θα μπορέσω να τα εκφράσω εδώ. Έχουν προγραμματίσει επιπλέον και ραντεβού με την εξειδικευμένη ιατρονοσηλευτική ομάδα και φυσικοθεραπευτές για την δεκάχρονη κόρη μου που έχει μια αναπηρία.

Η αγάπη και η υποστήριξη τους είναι εξαιρετική και άψογη!»

Το πρωτότυπο κείμενο:

“I am Kate, a mother of 3 kids. My experience with the social workers and physiotherapists of “The Smile of a child” is excellent and I am so happy to write these few words about them. The first day we met, I was really impressed with the way they spoke to me and my family, they were very calm listening to us, they were very empathetic and they also gave us a suiting relief of how they were going to render their support. Since we‘ve met we have never regretted meeting them. They are a wonderful example of effective Social Workers with a compassionate heart and always ready to help and they have cares about other people’s wellbeing.

We are fully supported with their help to find doctor‘s appointment, even they were always there with us with the doctors to explain to us what we did not understand, finding laboratories for free services. In fact they are so amazing. They have done a lot that I will not be able to mention them here. They have also rendered a physiotherapy for my 10 years old daughter who is having a disability.

Their love and support for us has been outstanding and excellent.”