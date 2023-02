Την ώρα που η Ριάνα αποτελεί την είδηση της ημέρας και ίσως και των επόμενων, με αφορμή την εμφάνισή της στο Halftime Show του Super Bowl και παράλληλα την αποκάλυψη της δεύτερης εγκυμοσύνης της, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αντίθετη άποψη.

Στην αντίπερα όχθη των διθυραμβικών σχολίων που δέχτηκε η ποπ σταρ από τα Μπαρμπέιντος, βρίσκεται ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει το show της Ριάνα ως μία «επική αποτυχία» και το «χειρότερο show στην ιστορία του Super Bowl».

Συνεχίζοντας στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ σημειώνει πως η Ριάνα προσέβαλε το μισό έθνος τόσο με τη «γλώσσα» της, όσο και με το στυλ της.

Donald Trump attacks Rihanna, calls her halftime show the “worst” in Super Bowl history. pic.twitter.com/p0bXy1ua9P

— Pop Crave (@PopCrave) February 13, 2023