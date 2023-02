Η υφυπουργός Εξωτερικών και Πολιτισμού της Ινδίας βρέθηκε αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, δεν παρέλειψε όμως και να κάνει γιόγκα με μαθητές της αρχαίας πρακτικής στην Ελλάδα.

Μεταξύ των επίσημων επαφών της στη διήμερη επίσκεψη μέχρι την Τρίτη, η Meenakshi Lekhi συμμετείχε σε εκδήλωση που οργάνωσε η ινδική πρεσβεία σε συνεργασία με την σχολή γιόγκα SivaOm.

«Η λέξη γιόγκα είναι πιθανότατα μια από τις γνωστότερες παγκοσμίως» δήλωσε ο ιδρυτής της σχολής Siddhartha Shiv Khanna, ινδός γκουρού που ζει στην Αθήνα και προσφέρει μαθήματα αλλά και πιστοποιημένα πτυχία δασκάλων γιόγκα.

Delighted to participate in a ‘Yoga Evening’ in Athens organized by @EmbIndiaAthens with local Yoga enthusiasts.

Yoga is India’s most cherished cultural heritage and it is even more relevant in the post-COVID world. @MEAIndia @iccr_hq pic.twitter.com/wK3xhOoQHx

— Meenakashi Lekhi (@M_Lekhi) January 31, 2023