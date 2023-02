Ο Ρώσος δημοσιογράφος Αλεξάντρ Νεβζόροφ καταδικάστηκε σήμερα ερήμην από δικαστήριο της Μόσχας σε κάθειρξη οχτώ ετών, αφού κρίθηκε ένοχος για τη διάδοση «ψευδών ειδήσεων» αναφορικά με τον ρωσικό στρατό.

Ο 64χρονος δημοσιογράφος τον περασμένο Μάρτιο κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό μέσω ανάρτησής του στα social media ότι βομβάρδισε εσκεμμένα ένα μαιευτήριο στην ουκρανική πόλη Μαριούπολη, κατηγορία που η Μόσχα δεν αποδέχεται.

Το δικαστήριο κατέληξε στο γεγονός πως ο Νεβζόροφ είχε ως «κίνητρο το πολιτικό μίσος».

