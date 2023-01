Επιστροφή στα… θρανία και την εκπαίδευση για αεροσυνοδό μετά το λάθος που στοίχισε στην British Airways 90.000 δολάρια. Ήταν η πρώτη μέρα στη δουλειά για αεροσυνοδό και σίγουρα θα μείνει σε όλους αξέχαστη.

Αεροσυνοδός στην πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντα στην British Airways ενεργοποίησε κατά λάθος την τσουλήθρα έκτακτης ανάγκης. Κάτι που κόστισε περίπου 90.000 δολάρια στην αεροπορική εταιρεία.

Ήταν η πρώτη πτήση σε ένα Boeing 777 όταν ο αεροσυνοδός έκανε την γκάφα σε ένα αεροπλάνο γεμάτο επιβάτες. Λίγα λεπτά μόνο πριν απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Heathrow για την πτήση ΒΑ75 με προορισμό το Λάγος στη Νιγηρία.

Οι έκπληκτοι επιβάτες ενημερώθηκαν από το προσωπικό πως η προγραμματισμένη πτήση τους θα αναχωρούσε με τέσσερις ώρες καθυστέρηση.

Στο σημείο έσπευσαν μηχανικοί για να απομακρύνουν την τσουλήθρα έκτακτης ανάκγης από τον διάδρομο. Μετά διαπιστώθηκε όμως ότι το αεροπλάνο χρειάζεται καινούρια.

British Airways 777 emergency slide accidentally deploys while being pushed back at London Heathrow Airport.

