Ελικόπτερο έπεσε σε κτίριο στην πόλη Μπρoβάρι, κοντά στο Κίεβο, σήμερα, με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να έχουν σπεύσει στο σημείο, δήλωσε ο Κίριλο Τιμοσένκο σύμβουλος της προεδρίας της Ουκρανίας.

Ο Ολεξίι Κουλέμπα, περιφερειάρχης του Κιέβου, έγραψε στο Telegram ότι: «Στην πόλη Μπροβάρι, ένα ελικόπτερο έπεσε κοντά σε ένα νηπιαγωγείο και ένα κτίριο κατοικιών. Τη στιγμή της τραγωδίας, παιδιά και εργαζόμενοι του ιδρύματος βρίσκονταν στο νηπιαγωγείο.

Σε αυτό το σημείο, όλοι απομακρύνθηκαν. Υπάρχουν θύματα. Στο σημείο της συντριβής υπάρχουν ασθενοφόρα, αστυνομικοί και πυροσβέστες».

Το νηπιαγωγείο έχει ήδη εκκενωθεί, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένα παιδιά.

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει τουλάχιστον ένας σοβαρά τραυματίας, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των θυμάτων.

🇺🇦🔞 A rescue operation is underway at the place where the helicopter crashed in Brovary, eyewitnesses from nearby high-rise buildings report that the surrounding area seems to be on fire, unfortunately there are victims

TELEGRAM: https://t.co/Uw6hADD307#Бровари #Ukraine pic.twitter.com/OsPYYmOy4x

— BRAVE SPIRIT🇺🇦 (@Brave_spirit81) January 18, 2023