Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας επιθεώρησε τα στρατεύματα που συμμετέχουν στην επίθεση στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην περιοχή της στρατιωτικής επιχείρησης που ξεκίνησε η Ρωσία στα τέλη του Φεβρουαρίου στη γειτονική της χώρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ρωσικός στρατός.

Ο Σεργκέι Σοϊγκού μετέβη στο αρχηγείο της ομάδας στρατευμάτων Βοστόκ, όπου συνομίλησε με τους διοικητές αυτής καθώς και άλλων ομάδων και ενημερώθηκε για την κατάσταση στο πεδίο και την πρόοδο σε ό,τι αφορά τις μάχες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο στρατός δεν διευκρίνισε στην ανακοίνωσή του πού βρίσκεται το αρχηγείο, που μπορεί να είναι είτε στη Ρωσία είτε στην Ουκρανία.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας φαίνεται ο Σοϊγκού να έχει συνάντηση με Ρώσους διοικητές διά ζώσης και μέσω βιντεοσύνδεσης.

