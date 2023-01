Επιβεβαιώνονται δυστυχώς οι φόβοι πως δεν έχει επιζήσει κανένας από τη συντριβή του αεροσκάφους στην περιοχή Ποχάρα του Νεπάλ, καθώς όσο περνούν οι ώρες το τραγικός απολογισμός αυξάνεται.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 67 πτώματα, από τους συνολικά 72 επιβάτες της μοιραίας πτήσης της Yeti Airlines.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρίας Στουνταρσάν Μπαρταούλα, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο είχε εκφράσει τους φόβους ότι ενδέχεται να μην υπάρχουν επιζώντες, κάτι που όπως φαίνεται επιπεδώνεται με τον χειρότερο τρόπο.

Ήδη αξιωματούχοι της χώρας μιλούν για τη χειρότερη αεροπορική τραγωδία στη χώρα τα τελευταία 30 χρόνια.

Εκατοντάδες διασώστες έχουν φτάσει στο σημείο της τραγωδίας και εργάζονται αδιάκοπα με την ελπίδα ότι θα ανασύρουν ζωντανό έστω και έναν επιβάτη της πτήσης Yeti Airlines, στην οποία επέβαιναν 72 άνθρωποι -68 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από την πρωτεύουσα της χώρας, Κατμαντού, προς την Ποχάρα και συνετρίβη κοντά στον ποταμό Σέτι.

Το αεροσκάφος, που ήταν 15 ετών και τύπου ATR 72 έχει σπάσει σε κομμάτια και μετά την συντριβή του τυλίχθηκε στις φλόγες.

Airplane has been crashed in Pokhara pic.twitter.com/4VTs5jmwxQ

«Έχουμε ήδη στείλει 31 σορούς στο νοσοκομείο και συνεχίζουμε την με την ανάσυρση άλλων 33 που έχουν εντοπιστεί μέσα στη χαράδρα» δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Ajay K.C.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η έρευνα διάσωσης είναι δύσκολη, καθώς το σημείο είναι δυσπρόσιτο.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από την τοπική τηλεόραση διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από το σημείο της συντριβής, καθώς διασώστες και κάτοικοι της περιοχής είναι συγκεντρωμένοι γύρω από τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Αξιωματούχος του αεροδρομίου του Νεπάλ δήλωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν πέντε Ινδοί, τέσσερις Ρώσοι, ένας Ιρλανδός, δύο Νοτιοκορεάτες, ένας Αυστραλός και ένας Αργεντινός υπήκοος.

Στα social media κυκλοφόρησε και βίντεο, το οποίο φέρεται να παρουσιάζει τα τελευταία δευτερόλεπτα πτήσης του αεροσκάφους:

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023