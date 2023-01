Ο Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών Οβίδιο Γκουσμάν, γιος του φυλακισμένου Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, συνελήφθη από τις μεξικανικές αρχές, όπως ανέφεραν τέσσερις αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος.

Η είδηση για τη σύλληψη του Οβίδιο κυκλοφόρησε έπειτα από μια νύχτα ταραχών στην πόλη Κουλιακάν, στην Πολιτεία Σιναλόα του βόρειου Μεξικού, όπου εδρεύει το ομώνυμο καρτέλ, μια από τις ισχυρότερες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στον κόσμο.

Ο Οβίδιο Γκουσμάν, ο οποίος ανέλαβε αρχηγική θέση στο Καρτέλ Σιναλόα μετά τη σύλληψη του πατέρα του, είχε κρατηθεί για λίγο τον Οκτώβριο του 2019 αλλά αφέθηκε γρήγορα ελεύθερος, για να αποφευχθούν αντίποινα από το καρτέλ.

Σήμερα το πρωί, οι δυνάμεις ασφαλείας ήταν επί ποδός προσπαθώντας να περιορίσουν τις αντιδράσεις της οικογένειας Γκουσμάν στην περιοχή.

Το αεροδρόμιο της Κουλιακάν έκλεισε και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας μέχρι τις 10 το βράδυ, τοπική ώρα.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους. Σχολεία και διοικητικές υπηρεσίες παρέμειναν κλειστά λόγω της βίας. Μη επαληθευμένα βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σφοδρή ανταλλαγή πυρών, ακόμη και από ελικόπτερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης, στήθηκαν οδοφράγματα.

