Τις εκτιμήσεις συντακτών για το 2023 μεταφέρει η έγκριτη εφημερίδα Financial Times με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις τεκτονικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο γεωπολιτικό γίγνεσθαι το τελευταίο διάστημα.

Σε συνέχεια ρεπορτάζ κι άλλων διεθνών ΜΜΕ, η εφημερίδα αναφέρεται στο μέλλον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν -και της Τουρκίας γενικότερα- από τη στιγμή μάλιστα που η χώρα διανύει εκλογικό έτος.

Σε ερώτηση για το μέλλον του «σουλτάνου», η ανταποκρίτρια της εφημερίδας στην Άγκυρα, Laura Pitel, εκτιμά ότι ο ισλαμιστής ηγέτης θα εξαπολύσει μπαράζ μεθόδων, θεμιτών και αθέμιτων, για να παραμείνει στην εξουσία παρά τη φθίνουσα δημοτικότητά του.

Όπως σημειώνει, η παράταση της διακυβέρνησής του σε μια τρίτη δεκαετία θα έχει τρομερές συνέπειες για την ήδη προβληματική οικονομία της Τουρκίας, θα επιδεινώσει την πτώση του βιοτικού επιπέδου και θα θέσει περαιτέρω περιορισμούς στις προσωπικές ελευθερίες.

Η ανταποκρίτρια των Financial Times αναφέρει ότι το ζητούμενο είναι, εάν μια ποινή φυλάκισης και μία πολιτική απαγόρευση που επιβλήθηκαν τον περασμένο μήνα στον πιθανότερο αντίπαλο του Ερντογάν, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ασταμάτητη αντίδραση και να συμπειρώσουν την αντιπολίτευση.

Είχε προηγηθεί δημοσίευμα του Politico που επεσήμαινε ότι, αφού κατέστρεψε την τουρκική οικονομία και εξαθλίωσε τη μεσαία τάξη που ο ίδιος είχε στηρίξει, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει τώρα τη χώρα του σε έναν περιττό πόλεμο και χειραγωγεί τα δικαστήρια εναντίον των αντιπάλων του.

Πρόκειται για μια αδίστακτη προσπάθεια του Ερντογάν να προσκολληθεί στην εξουσία το 2023 -την εκατονταετηρίδα της Τουρκικής Δημοκρατίας- και ας ελπίσουμε ότι θα αποτύχει, αναφέρεται στο άρθρο.

Όπως τονίζεται, οι προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, που πρόκειται να διεξαχθούν στις 23 Ιουνίου, είναι αναμφισβήτητα η πιο σημαντική -αν και σε καμία περίπτωση η δικαιότερη- ψηφοφορία στον κόσμο φέτος. Θα καθορίσει εάν αυτό το έθνος των 85 εκατομμυρίων πολιτών, στη διασταύρωση της Ευρώπης, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, θα συνεχίσει να κινείται προς τον δρόμο για να γίνει μια αυταρχική, επεκτατική δύναμη, ή αν θα επιλέξει ένα πιο φιλελεύθερο, πλουραλιστικό μονοπάτι.

Για πρώτη φορά από τότε που το AKP, το κόμμα του Ερντογάν, ανέλαβε την εξουσία το 2002, υπάρχει μια σοβαρή προοπτική πολιτικής αλλαγής. Ο πληθωρισμός τρέχει πάνω από 80% ετησίως, η τουρκική λίρα έχει πέσει κατακόρυφα έναντι του δολαρίου και η δημοτικότητα της κυβέρνησης έχει βυθιστεί καθώς οι οικονομικές δυσκολίες έχουν αυξηθεί.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Ερντογάν -ο οποίος κυβερνά όλο και πιο αυταρχικά μετά την αλλαγή του συντάγματος- αντιμετωπίζει σοβαρά πολιτικά προβλήματα, με το AKP να λαμβάνει μόλις το 30%.

Φυσικά, η απάντησή του υπήρξε χαρακτηριστικά βάναυση τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές μέτωπο, τονίζει ο συντάκτης του άρθρου.

Παρά τις διαφωνίες τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από τη Μόσχα, ο Ερντογάν απειλεί να στείλει τανκς στη Συρία, προσπαθώντας να απομακρύνει τις κουρδικές πολιτοφυλακές που συμμάχησαν με τη Δύση στον αγώνα κατά των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους. Φαίνεται αποφασισμένος να δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη στην άλλη πλευρά των νότιων συνόρων της Τουρκίας.

