Η Αλεξάντρα Σκοτσιλένκο κινδυνεύει να καταδικαστεί σε κάθειρξη 10 ετών. Η Ρωσίδα καλλιτέχνης συνελήφθη και κατηγορείται ότι άλλαξε τα ταμπελάκια των τιμών σε σουπερμάρκετ με μηνύματα κατά του πολέμου στην Ουκρανία. Η δίκη της ξεκίνησε σήμερα στην Αγία Πετρούπολη.

Πολλά ανεξάρτητα ρωσικά μέσα ενημέρωσης πρόβαλαν φωτογραφίες της Σκοτσιλένκο. Χαμουγελούσε πλατιά ενώ έμπαινε στην αίθουσα του δικαστηρίου. Με χειροπέδες στα χέρια και συνοδευόμενη από δύο αστυνομικούς και υπό τα χειροκροτήματα υποστηρικτών της.

Η 32χρονη γυναίκα διώκεται για «διασπορά ψευδών πληροφοριών» για τον ρωσικό στρατό και υποκίνηση «πολιτικού μίσους». Ένα αδίκημα που εισήχθη στον ποινικό κώδικα μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κόλλησε «χαρτάκια που περιείχαν σκόπιμα ψευδείς πληροφορίες» πάνω στις τιμές των προϊόντων ενός σουπερμάρκετ, στις 31 Μαρτίου. Συνελήφθη δέκα ημέρες αργότερα, στις 11 Απριλίου, αφού προηγήθηκε έρευνα στο σπίτι της.

Σήμερα ο εισαγγελέας είπε, σύμφωνα με το ανεξάρτητο μμε Mediazona, ότι τα καρτελάκια έγραφαν εκτιμήσεις του αριθμού των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία στην αρχή του πολέμου ή πόσοι άμαχοι σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό ενός θεάτρου, κατά την πολιορκία της Μαριούπολης.

Η Σκοτσιλένκο παραδέχεται ότι τοποθέτησε τα χαρτάκια αλλά αρνείται την ενοχή της διαβεβαιώνοντας ότι δεν περιείχαν ψευδείς πληροφορίες.

«Πού είναι το έγκλημα, στη φράση «Σταματήστε τον πόλεμο»»; Ρώτησε τον εισαγγελέα, σύμφωνα με το ανεξάρτητο μμε SOTA.

Οι υποστηρικτές της λένε ότι κατά την περίοδο της κράτησής της αντιμετώπισε προβλήματα υγείας. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει τη δίαιτα που επιβάλλεται στην περίπτωσή της επειδή έχει δυσανεξία στη γλουτένη.

Από την έναρξη του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου, έχουν επιβληθεί χιλιάδες πρόστιμα και εκατοντάδες άνθρωποι έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης επειδή επέκριναν την εισβολή στην Ουκρανία. Δύο Μοσχοβίτες αντιφρονούντες, ο Ιλία Γιάσιν και ο Αλεξέι Γκορίνοφ καταδικάστηκαν πρόσφατα σε ποινές κάθειρξης 9 και 7 ετών αντίστοιχα με την κατηγορία της «διάδοσης ψευδών πληροφοριών» για τον ρωσικό στρατό.

Η δίκη της Σκοτσιλένκο θα συνεχιστεί στις 20 Ιανουαρίου.

Absolutely insane. St. Petersburg artist Alexandra Skochilenko is placed in remand prison pending felony prosecution for spreading “false information” about Russia’s military by swapping in war facts on price tags at a local grocery store. A customer reported her to the police. pic.twitter.com/noDIeHIZOj

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 13, 2022