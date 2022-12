Όπως είχε γίνει γνωστό νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Φερνάντο Σάντος δεν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε και επίσημα πλέον το διαζύγιο μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Σάντος αποχωρεί από τον πάγκο της ιβηρικής ομάδας κοινή συναινέσει, μετά από οκτώ χρόνια απόλυτα πετυχημένης παρουσίας, έχοντας οδηγήσει την ομάδα του στην κατάκτηση του Euro 2016 και του Nations League 2019.

Ο 68χρονος, είναι ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια στον πάγκο της χώρας (109), τις περισσότερες νίκες (67), τις περισσότερες ισοπαλίες (23), τις περισσότερες ήττες (19) και το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό νικών (61,47%).

Αφού λύθηκαν και κάποια λογιστικά προβλήματα που είχαν προκύψει, η ομοσπονδία της Πορτογαλίας ανακοίνωσε και τυπικά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στον πάγκο της εθνικής, με τα δημοσιεύματα για τον αντικαταστάτη του να «φουντώνουν» τις τελευταίες ώρες και να αναφέρουν ως επικρατέστερο τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος είναι θετικός στο σενάριο να αναλάβει την καθοδήγηση της Πορτογαλίας, παράλληλα με τη Ρόμα.

Um 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗱𝗼 histórico. 🏆🏆 Obrigado por tudo, Mister. 🇵🇹 #VesteABandeira

A historical 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗰𝘆. 🏆🏆 Thank you for everything, Coach. 🇵🇹 #WearTheFlag pic.twitter.com/7emUN6LbZB

— Portugal (@selecaoportugal) December 15, 2022