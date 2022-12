Τελικά ο δρόμος προς τις προεδρικές εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ φαίνεται ότι θα έχει πολλές περισσότερες από τις προβλεπόμενες… «κακοτοπιές».

Προς επίρρωση του πόσο ρευστές είναι οι πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον και στο διχασμένο αμερικανικό Κογκρέσο έρχεται η γλυκόπικρη -όπως τώρα αποδεικνύεται- νίκη των Δημοκρατικών στη Γερουσία, στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές.

Στα μέσα της περασμένης εβδομάδας φάνταζε πανηγυρική, μετά την επανεκλογή του Δημοκρατικού γερουσιαστή Ράφαελ Γουόρνοκ στις επαναληπτικές εκλογές στη συντηρητική πολιτεία της Τζόρτζια.

Η νίκη του ενίσχυσε την πλειοψηφία του κόμματος σε 51-49 στη Γερουσία και, μέσω αυτής, τις αντοχές της κυβέρνησης Μπάιντεν απέναντι στην ρεπουμπλικανικού (από τον Ιανουάριο) ελέγχου Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μέσα σε λίγα 24ωρα ωστόσο τα δεδομένα άλλαξαν, με την -όχι και τόσο αιφνιδιαστική κατά πολλούς- ανακοίνωση της Δημοκρατικής γερουσιαστή της Αριζόνα, Κίρστεν Σίνεμα, την Παρασκευή, ότι ανεξαρτητοποιείται.

Γνωστή για την πολιτικά επαμφοτερίζουσα στάση της απέναντι στην ατζέντα της κυβέρνησης Μπάιντεν, τορπιλίζοντας μάλιστα ορισμένα κομβικά νομοσχέδια καταψηφίζοντάς τα, πήρε -λέει- την μεγάλη απόφαση, επειδή θέλει να κρατήσει αποστάσεις «από το διαλυμένο κομματικό σύστημα στην Ουάσιγκτον».

Κατά ορισμένους αναλυτές, η ανεξαρτητοποίησή της ήταν ίσως η φυσική κατάληξη μιας πολυετούς ιδεολογικής μετατόπισης της Σίνεμα από τον προοδευτικό χώρο και προς το πολιτικό κέντρο.

«Όπως πολλοί κάτοικοι της Αριζόνα, δεν ταίριαξα ποτέ απόλυτα σε κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα», έγραψε η ίδια σε άρθρο της στη εφημερίδα The Arizona Republic.

«Το ότι γίνομαι ανεξάρτητη δεν θα αλλάξει το έργο μου στη Γερουσία. Η υπηρεσία μου απέναντι στην Αριζόνα παραμένει η ίδια», τόνισε.

Με την ευκαιρία πάντως ξεκαθάρισε δια εκπροσώπου της ότι αναμένει να διατηρήσει από τον Ιανουάριο τις θέσεις της σε επιτροπές με τη νέα σύνθεση της Γερουσίας, υπό την πλειοψηφία των Δημοκρατικών.

In a natural extension of my service since I was first elected to Congress, I have joined the growing numbers of Arizonans who reject party politics by declaring my independence from the broken partisan system in Washington and formally registering as an Arizona Independent. 1/3 pic.twitter.com/jUQHAeuxym

— Kyrsten Sinema (@kyrstensinema) December 9, 2022