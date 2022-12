Με αφορμή τη συνεργασία που έχουν στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, Maestro βρέθηκε ο Γιώργος Μπένος για να συναντήσει τον Ορέστη Χαλκιά που ήταν καλεσμένος του Θεοχάρη Ιωαννίδη στο Night Out του Μεγάλου Καναλιού.

Μέσα σε όλα, οι δυο ηθοποιοί μίλησαν για το περιβόητο πρώτο φιλί που αντάλλαξαν τηλεοπτικά οι ρόλοι τους, Σπύορς και Αντώνης.

Θυμηθείτε την εν λόγω σκηνή

Ειδικότερα, ο Γιώργος Μπένος εξομολογήθηκε πως «από το δικό μου περιβάλλον ήταν θετικές οι αντιδράσεις για αυτή τη σκηνή. Χάρηκα για αυτό γιατί είμαστε στο 2022 και συμβαίνουν άλλα πράγματα, οπότε ας εστιάσουμε εκεί και όχι εδώ. Γιατί να προσέξω δηλαδή το φιλί ανάμεσα σε δυο άντρες; Χάρηκα που οι αντιδράσεις ήταν θετικές ως προς αυτό. Τώρα, εντάξει, την επόμενη μέρα το πρωί θυμάμαι πως όταν ξύπνησα ακολούθησα τη συνήθεια που έχω να σκρολάρω στο κινητό. Σου βγάζει πάντα αυτά τα σάιτ που έπαιζε η φωτογραφία αυτή και τσέκαρα από περιέργεια. Έβλεπα τα σχόλια από κάτω και εντάξει, ήταν τσιζ! Δεν μπορώ να πω τώρα τι αλλά ήταν και λίγο ανησυχητικά νομίζω».

«Πολλά, πολλά. Η πλειοψηφία υπερασπίστηκε αυτό το κομμάτι ευτυχώς, αλλά υπήρχε και ένα μεγάλο ποσοστό φαντάζομαι που εντάξει…».

«Μου έστειλε μήνυμα ένα παλικάρι που ένιωσα πάρα πολύ όμορφα όταν μου είπε ότι παραλίγο να κάνει come out στη σκηνή που έκανα come out! ‘Για λίγο δεν το έκανα αλλά ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία σε άλλη σκηνή’ μου έγραψε» πρόσθεσε, με τη σειρά του, ο Ορέστης Χαλκιάς στο late night του Θεοχάρη Ιωαννίδη στο Μεγάλο Κανάλι.

Δείτε το βίντεο