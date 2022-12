Ένατο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει ότι «η Ρωσία συνεχίζει να φέρνει θάνατο και καταστροφή στην Ουκρανία. Στοχεύει σκόπιμα αμάχους και μη στρατιωτικές υποδομές, επιδιώκοντας να παραλύσει τη χώρα στις αρχές του χειμώνα. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και κάνουμε τη Ρωσία να πληρώσει για τη σκληρότητά της».

«Τα οκτώ πακέτα κυρώσεων που θεσπίσαμε μέχρι στιγμής είναι ήδη σκληρά. Σήμερα, εντείνουμε την πίεση στη Ρωσία, με ένατο πακέτο κυρώσεων» τονίζει στο μήνυμά της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνει να προστεθούν «σχεδόν 200 επιπλέον άτομα και οντότητες στον κατάλογο κυρώσεων».

«Αυτό περιλαμβάνει τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς και μεμονωμένους αξιωματικούς και αμυντικές βιομηχανικές εταιρείες, μέλη της κρατικής Δούμας και του ομοσπονδιακού συμβουλίου, υπουργούς, κυβερνήτες και πολιτικά κόμματα, μεταξύ άλλων. Αυτός ο κατάλογος καλύπτει πρόσωπα-κλειδιά στις βάρβαρες και σκόπιμες πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά αμάχων, στην απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία και στην κλοπή ουκρανικών γεωργικών προϊόντων» σημειώνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Russia continues to bring death and devastation to Ukraine.

We stand by Ukraine and we are making Russia pay for its cruelty

The existing 8 packages of sanctions we introduced so far are already biting hard.

Today we are stepping up the pressure on Russia with a 9th package↓ pic.twitter.com/vWX7fkqZp0

