Οι ομοιότητες του Σέρχιι Πριτούλα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έλεγε κανείς ότι είναι πράγματι πολλές, πέρα από το ότι είναι και οι δύο από την Ουκρανία και σχεδόν συνομήλικοι, λίγο μετά τα 40.

Είναι πρώην κωμικοί και διάσημοι τηλεοπτικοί αστέρες, με πολιτικές φιλοδοξίες. Και αφιερώνουν αμφότεροι -καθείς από τον ρόλο που σήμερα του αναλογεί- όλη τους την ενέργεια κατά του Ρώσου εισβολέα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι εντείνει τις πιέσεις για αταλάντευτη έμπρακτη στήριξη της Δύση -στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική- καθώς ο πόλεμος έχει πια εισέλθει στον δέκατο μήνα και σε μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις του εν μέσω του χειμώνα.

Ο Σέρχιι Πριτούλα από την άλλη υποστηρίζει τα ουκρανικά στρατεύματα και εθελοντές μέσω του ιδρύματος που έχει δημιουργήσει. Ο επίσημος τίτλος του είναι «Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Σέρχιι Πριτούλα».

Μέχρι στιγμής ωστόσο έχει επικεντρωθεί κυρίως στη συγκέντρωση χρημάτων μέσω δωρεών για την αγορά οπλικών συστημάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού για τις δυνάμεις της Ουκρανίας.

Το ίδρυμα δέχεται δωρεές με εμβάσματα στο τοπικό νόμισμα, τη γρίβνα, αλλά και σε δολάρια, ευρώ, βρετανικές λίρες, ελβετικά φράγκα, πολωνικά ζλότι, κορώνες της Τσεχίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας.

Δωρεές μέσω Paypal είναι επίσης δυνατές. Τα κρυπτονομίσματα είναι επίσης ευπρόσδεκτα.

Το ίδρυμα έχει έδρα το Κίεβο και είναι πια από τα μεγαλύτερα στην Ουκρανία, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά πάνω 85 εκατομμύρια ευρώ.

Το δε κτίριό του φαντάζει σήμερα με μικρό… στρατιωτικό αρχηγείο.

Σε ένα δωμάτιο στο ισόγειο εθελοντές φτιάχνουν κιτ πρώτων βοηθειών. Σε ένα άλλο υπάρχουν δεκάδες κουτιά με αγορασμένα drones. Αλεξίσφαιρα γιλέκα, διόπτρες και ασύρματοι στοιβάζονται στα ράφια.

Στο κτίριο υπάρχει επίσης ένα ολόκληρο κέντρο επιχειρήσεων, όπου διεκπεραιώνονται εισερχόμενα αιτήματα από μονάδες του ουκρανικού στρατού για την αποστολή υλικού σε έλλειψη στα πεδία της μάχης.

Το ίδρυμα διατηρεί επίσης αποθήκη «με εθελοντές» -όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του- στην νοτιοανατολική Πολωνία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, για αποστολές υλικού στο Κίεβο μέσω της πόλης Λβιβ.

Από την ουκρανική πρωτεύουσα, το στρατιωτικό υλικό που έχει συγκεντρώσει το ίδρυμα αποστέλλεται στην πόλη Ντίπρο, στα κεντρικά, που είναι πιο κοντά στα μέτωπα του πολέμου και έχει εξελιχθεί για το ίδρυμα σε κόμβο διανομής.

Παράλληλα, το ιδιωτικό ίδρυμα επισκευάζει κατασχεθέντα ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό.

Όμως αυτά για τα οποία ο 41χρονος Σέρχιι έχει να καυχιέται είναι άλλες, ακόμη πιο μεγαλεπίβολες πρωτοβουλίες για τις ανάγκες των ουκρανικών δυνάμεων εν μέσω του πολέμου.

Τον περασμένο Ιούνιο έγινε είδηση η εκστρατεία που ξεκίνησε για την αγορά μέσω crowdfunding μαχητικών drones από την ιδιωτική κατασκευαστική εταιρεία της Τουρκίας Baykar.

Μέσα σε λιγότερο από τρεις ημέρες, το ίδρυμα του Σέρχιι Πριτούλα κατάφερε να συγκεντρώσει ποσό ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Σε απάντηση, η τουρκική αμυντική εταιρεία ανακοίνωσε τη δωρεά τρία μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Αυτό έθεσε σε εφαρμογή το επόμενο σχέδιο του Πριτούλα. Ήταν η αγορά ενός… ολόκληρου δορυφόρου για την Ουκρανία.

Για το θέμα, λέει, υπήρξε συνεννόηση με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας. Μέχρι τον Αύγουστο, το ιδιωτικό του ίδρυμα είχε κλείσει συμφωνία με τη φινλανδική εταιρεία κατασκευής μικροδορυφόρων Iceye, εν προκειμένω για ένα δορυφόρο υψηλής τεχνολογίας που ήταν ήδη σε τροχιά.

Μέσω αυτού, το Κίεβο απέκτησε τη δυνατότητα απευθείας λήψης δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης. Στα τέλη Νοεμβρίου, η ουκρανική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών GUR ανακοίνωσε στο Telegram ότι μέσω αυτού του δορυφόρου εντόπισε 150 θέσεις των ρωσικών δυνάμεων στα εδάφη της Ουκρανίας.

O Πρίτουλα τον αποκαλεί «Δορυφόρο του Λαού» που -όπως έγραψε στο Twitter- είχε εντοπίσει μέχρι τις 25 Νοεμβρίου «2.600 κομμάτια ρωσικού εξοπλισμού» και ανακάλυψε εχθρικές τοποθεσίες στην Ουκρανία, τη Ρωσία και τις συμμαχικές χώρες της.

Μεταξύ αυτών, αναφέρεται, συμπεριλαμβάνονται άρματα μάχης, μονάδων πυροβολικού, ελικόπτερα, πυραυλικά συστήματα Iskander, S-300 και Pantsir-S1 και ραντάρ.

Remember our satellite? We have some news to share! Results of its use are outstanding.

Backstory: We had a huge fundraising campaign in June aiming to buy 3 Bayraktar attack drones. We raised 17 million USD, @BaykarTech decided to give these 3 Bayraktar drones for free. pic.twitter.com/KFVFcSHOyK

— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) November 25, 2022