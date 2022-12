Η σύζυγος του βασιλιά Καρόλου, Καμίλα παρέθεσε στο Μπάκιγχαμ δεξίωση σε γαλαζομαίματες – και όχι μόνο- με στόχο να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για την βία που έχουν υποστεί πολλές γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

Όπως άλλωστε φαίνεται και από τις φωτογραφίες που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα «Daily Mail», χαμογελαστή η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς υποδέχτηκε στα βρετανικά ανάκτορα την Βασίλισσα της Ιορδανίας, Ράνια, την Κόμισσα του Γουέσεξ, Σόφι, την πριγκίπισσα Μέρι της Δανίας αλλά και τις «Μel Β, πρώην μέλος του συγκροτήματος «Spice Girls», Μέλανι Μπράουν και τη σταρ του βρετανικού ριάλιτι, Ζάρα ΜακΝτέρμοτ.

Στη δεξίωση παραβρέθηκαν περίπου 300 άτομα, όπως γαλαζοαίματες και Πρώτες Κυρίες από όλο τον κόσμο, όπως η σύζυγος του Ουκρανού πρωθυπουργού, Ολένα Ζελένσκα και η σύζυγος του πρωθυπουργού της Σιέρα Λεόνε, Φατίμα Μαάντα Μπίο, σχολιάζει το βρετανικό δημοσίευμα.

Παρούσες ήταν επίσης η Βασίλισσα του Βελγίου Ματθίλδη, η γνωστή Βρετανίδα τηλεπαρουσιάστρια Λορέιν Κέλι, η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, Κάρι όπως και η αδελφή του, Ρέιτσελ Τζόνσον.

“We are uniting today to confront, rightly, what has been called a global pandemic of violence against women. Faced with such challenges, it can be hard to know what practical steps we can take to even begin to make a difference.”

